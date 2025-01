Sara Guglielmi è la compagna di Maurizio Ferrini, il comico che ha dato vita al celebre personaggio de La Signora Coriandoli. Maurizio sarà ospite della puntata di Verissimo di sabato 25 gennaio, dove racconterà non solo la rinascita della sua vita professionale, ma anche quella personale. Sara e Maurizio sono legati dal 2017, e proprio grazie a lei il comico ha ritrovato equilibrio e serenità. Oltre a essere la sua fidanzata, Sara è anche la sua manager, sostenendolo sia nella carriera che nella sua quotidianità.

Maurizio Ferrini, chi è la Signora Coriandoli/ "Persi tutto, rischiai di fare elemosina"

Maurizio ha più volte riconosciuto a Sara il merito di averlo aiutato a uscire dalla depressione e a ritrovare la forza per tornare a esibirsi come comico. Per molto tempo, durante i primi anni 2000, si era infatti allontanato dal mondo dello spettacolo, vivendo momenti di grande difficoltà economica, al punto da rischiare di dover chiedere l’elemosina. L’incontro con Sara nel 2017 ha segnato una svolta nella sua vita, trasformandola completamente. “Ci siamo conosciuti in un momento di grande depressione per me anche sul piano professionale, lei è l’angelo che mi sta vicino“, ha raccontato in un’intervista a Storie Italiane.

Sara Guglielmi, chi è la compagna di Maurizio Ferrini/ "Il nostro è un rapporto spirituale"

Maurizio Ferrini e la compagna Sara Guglielmi: il loro rapporto spirituale

La storia tra Maurizio Ferrini e Sara Guglielmi è tutt’altro che convenzionale. Il comico ha spesso definito il loro legame come profondamente spirituale. I due si considerano anime gemelle e compagni di vita, ma il comico conosciuto per il personaggio de “La Signora Coriandoli”, ha spiegato di non vivere con Sara un rapporto tradizionale nel senso comune del termine. “La definirei una compagna con cui abbiamo raggiunto una grande affinità dal punto di vista spirituale, cosa ancora più apprezzabile in un’epoca di materialismo imperante come quella che stiamo vivendo”, aveva raccontato in un’intervista a Storie Italiane.

“Ci prendiamo cura l’uno dell’altro con grande dedizione e rispetto. Noi però non siamo una vera coppia come quelle che si possono facilmente immaginare anche dal punto di vista fisico, ma ci vogliamo bene lo stesso”, aveva poi aggiunto l’ospite fisso di Che Tempo Che Fa. Nonostante questo, il rapporto tra Maurizio e Sara è così profondo da andare oltre qualsiasi aspetto fisico. A questo punto, chissà se, durante l’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, il comico svelerà altri dettagli sulla sua storia d’amore con la compagna.