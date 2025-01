Tra gli ospiti della puntata di Domenica In di domenica 12 gennaio c’è anche Maurizio Ferrini, noto al pubblico come “La Signora Coriandoli”, accompagnato eccezionalmente dalla compagna Sara Guglielmi. La donna, tra l’altro, non è solo la fidanzata del comico, ma anche la sua manager. Nel corso della sua carriera, ha lavorato nel settore della comunicazione per aziende e istituzioni, un’esperienza che la aiuta oggi a supportare Ferrini nella sua professione. In realtà, è proprio grazie a Sara se Maurizio è tornato a calcare i palcoscenici e gli schermi televisivi.

L’amato volto del Tavolo di Che Tempo Che Fa non ha mai nascosto di aver attraversato momenti difficili. Dopo un lungo periodo di grande successo, si è ritrovato senza lavoro e a dover affrontare gravi difficoltà economiche. Tuttavia, l’arrivo di Sara nella sua vita nel 2017 ha segnato una svolta decisiva, cambiando tutto sia dal punto di vista personale che professionale. Proprio per questo, la definisce “l’angelo che mi sta vicino”. Il loro rapporto è così importante per lui da definirlo come un legame “spiriturale“. “La definirei una compagna con cui abbiamo raggiunto una grande affinità dal punto di vista spirituale, cosa ancora più apprezzabile in un’epoca di materialismo imperante come quella che stiamo vivendo”, aveva detto a Storie Italiane.

Maurizio Ferrini e Sara Guglielmi ospiti a “Domenica In”: chi è la compagna de “La Signora Coriandoli”

Maurizio ha raggiunto l’apice del successo negli anni ’80 e ’90 grazie al celebre personaggio della Signora Coriandoli, arrivando anche a condurre Striscia la Notizia. “Ero ricchissimo, avevo una BMW di lusso, una moto che Valentino Rossi si sognerebbe. Alla fine mi sono ridotto sul lastrico, ero disperato e pronto a chiedere l’elemosina”, aveva raccontato il comico. Il punto di svolta è arrivato quando Simona Ventura lo ha scelto per partecipare a L’Isola dei Famosi. Da quel momento, la sua carriera ha ripreso il ritmo, portandolo a lavorare nuovamente per il cinema e la televisione e a diventare uno dei volti più amati di Che Tempo Che Fa.

Per quanto riguarda la vita privata, Ferrini in passato è stato sposato con la giornalista e conduttrice televisiva Carla Urban. Dopo nove anni di matrimonio, i due si sono separati e, successivamente, l’attore si è legato a Sara Guglielmi. Il rapporto con Sara è molto particolare e non fisico. “Siamo compagni di viaggio, ci siamo incontrati in un periodo in cui avevamo bisogno l’uno dell’altra. Noi però non siamo una vera coppia come quelle che si possono facilmente immaginare anche dal punto di vista del rapporto fisico, ma ci vogliamo bene lo stesso”, aveva spiegato il comico a Storie Italiane.