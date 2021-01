Maurizio Guerci lascia Gemma, Uomini e Donne/ “Lei voleva venire con me prima…”

Botta e risposta al veleno tra Gemma e Maurizio a Uomini e Donne. “Se ti avessi preso per il cu*o te ne saresti accorta. Mi hai chiesto il nome di questa donna, ma che te ne frega di come si chiama questa donna?”, sbotta Maurizio. “Ma come ti permetti di parlarmi in questo modo? Ero a casa da sola la sera di Natale e non ti sei neanche preoccupato di farmi una telefonata. Sei stato un cafone. Ero qua da sola mentre tu avevi inviti a destra e sinistra e una telefonata mi avrebbe sicuramente fatto piacere. Mi dai lezioni di vita e mi hai fatta sentire meno che niente. Mi hai detto anche delle parolacce irripetibili”, sbotta Gemma che perde la pazienza quando Maria De Filippi chiede a Maurizio se considera definitivamente chiusa la storia con Gemma. “Assolutamente sì”, risponde il cavaliere 50enne. Armando attacca Gemma e Maurizio sbotta: “Lei voleva venire con me molto prima”. “Che caduta di stile”, afferma Gianni Sperti. “Ora ti lancio una scarpa. Non mi sembra di essermi fatta trovare nel letto”, (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

TINA ATTACCA MAURIZIO GUERCI

Maurizio racconta di aver ricevuto la visita di una donna a casa sua che, in difficoltà, gli ha chiesto un aiuto. “Ti stai inventando tutto, perché non l’hai detto l’altra volta?”, chiede Tina Cipollari che non crede minimamente a Maurizio. “Era una persona che non aspettavo, ma l’ho fatta salire a casa perché la conosco e con cui ho confidenza. Questa persona ha una sua famiglia e ha dei problemi seri di cui non parlo qua. In quel momento lei era più importante di te”, spiega Maurizio. “Davanti a questa signora ti vergognavi a parlare con me? Che considerazione hai di me? Mi ha fatto credere nei castelli di sabbia”, ribatte Gemma che non nasconde la propria amarezza nei confronti dell’atteggiamento del cavaliere 50enne. “Devi chiedere scusa all’Italia perchè sei venuto a prendere in giro una signora di 72 anni”, sbotta Tina. A difendere Gemma è anche Valentina: “Sono contenta perchè sta venendo fuori il vero Maurizio, mi avevi detto che non ti piaceva Gemma e questa ne è la prova perchè per una discussione hai chiuso un rapporto. Sei un maleducato” (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

MAURIZIO GUERCI CHIUDE CON GEMMA

Maurizio Guerci finisce sul banco degli imputati nella nuova puntata di Uomini e Donne. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, nella puntata del dating show in onda oggi, Maurizio sarà attaccato sia da Gianni Sperti che da Tina Cipollari, ma anche da tutti gli altri protagonisti della trasmissione che si schiereranno in massa con Gemma Galgani dopo la sua scelta di chiudere definitivamente la loro storia. La decisione di Maurizio arriva dopo delle festività particolari che non ha trascorso con Gemma. La Galgani, infatti, racconterà di aver trascorso sia il Natale che il Capodanno senza Maurizio il quale, mentre era al telefono con lei, avrebbe anche accolto una donna in casa. Questa confessione scatenerà la bufera in studio con Maurizio che si ritroverà a dover rispondere alle accuse di tutti.

TRA MAURIZIO GUERCI E GEMMA GALGANI C’E’ UN’ALTRA DONNA?

Tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci spunta un’altra donna? Maurizio, nella puntata di oggi di Uomini e Donne, racconterà di aver accolto in casa un’amica che starebbe attraversando un periodo complicato, ma in pochi crederanno alle sua parole. A scagliarsi contro il cavaliere 50enne con cui Gemma sperava di aver trovato il grande amore potrebbe essere proprio Tina Cipollari che, nella scorsa puntata, aveva già attaccato il cavaliere ribadendo di non aver mai creduto al suo interesse per Gemma. Tra Maurizio e Tina, dunque, scoppierà la lite in studio? La Cipollari, per la prima volta, si schiererà dalla parte di Gemma? Lo scopriremo tra pochissimo con la nuova puntata.



