MAURIZIO GUERCI, UOMINI E DONNE/ “Non voglio una donna ossessiva. Gemma…”

L’arrivo in studio di Maurizio spinge Gemma a fare una serie di domande per capire la situazione che sta vivendo. “Cos’è successo per essere cambiato così dall’ultima volta che ci siamo visti? Vorrei delle spiegazioni”, afferma Gemma dopo aver salutato Maurizio Guerci, giunto in studio per un confronto. “Lui, alla redazione, ha detto che non vuole una donna ossessiva”, svela Maria De Filippi. “Non c’è da discutere niente se uno capisce quello che è successo. Se una persona non vuole capire quello che è successo si può andare avanti a discutere anche 30 anni, ma non cambierebbe assolutamente nulla”, ribatte il cavaliere del trono over. “Sei cambiato. Io non sono mai stata ossessiva. In tutto il periodo non ti ho mai fatto una telefonata. Ho sempre aspettato una tua chiamata”, afferma Gemma. “Ci siamo sempre chiamati a vicenda. Gemma non cambierà mai”, ribatte il cavaliere (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

MAURIZIO GUERCI VOLTA PAGINA

Maurizio Guerci ha chiuso definitivamente con Gemma Galgani. Dopo aver vissuto delle notti d’amore con la dama di Torino, dopo averle regalato dei momenti di gioia e serenità, Maurizio ha deciso di fare un passo indietro che, stando alle anticipazioni del Vicolo delle News, è definitivo. Nessun ripensamento da parte del cavaliere cinquantenne che, dopo l’addio a Valentina, ha deciso di chiudere anche con Gemma. Il suo atteggiamento ha scatenato accese polemiche in studio. Maurizio, infatti, è finito nel mirino di Gianni Sperti che ha difeso la Galgani così come Valentina e Armando Incarnato. A scatenare la polemica è stata la presenza di una donna che Maurizio ha descritto come un’amica che aveva bisogno del suo aiuto. Una versione a cui la Galgani non ha creduto al punto che, nella nuova puntata di Uomini e Donne, Gemma cercherà un nuovo confronto.

MAURIZIO GUERCI, NUOVO DUE DI PICCHE A GEMMA GALGANI

Come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, Maurizio Guerci rifiuterà ogni tentativo di Gemma Galgani di ricucire lo strappo che si è creato nel loro rapporto durante le festività natalizie. Il cavaliere cinquantenne è deciso ad andare avanti per la propria strada e a conoscere nuove donne per cominciare una nuova frequentazione. La dama di Torino, tuttavia, nella nuova puntata di Uomini e Donne andrà a caccia di spiegazioni sperando di scoprire il vero motivo per cui Maurizio le ha detto addio. Il cavaliere che, nelle scorse puntate del dating show di canale 5 si è anche scontrato con Tina Cipollari, riceverà l’appoggio di quest’ultima o si ritroverà tutto lo studio contro? Lo scopriremo tra pochissimo.



