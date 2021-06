Maurizio Lastrico, chi è?/ Dalla “Divina Commedia” a “Il pranzo è servito”

Maurizio Lastrico dopo il successo in teatro e nelle serie tv approda alla nuova edizione de “Il pranzo è servito“, il programma cult riproposto da Flavio Insinna su Rai1. Oltre alla presenza della ex corteggiatrice di Uomini e Donne Ginevra Pisani, la nuova edizione del programma di intrattenimento vede anche l’attore di “Don Matteo” e “Tutto può succedere” nel cast nelle vesti del “maggiordomo”. Una nuova avventura televisiva per l’attore che, dopo aver conseguito il diploma presso la Scuola del Teatro Stabile di Genova debutta in tv nel programma “Camera Cafè”. Successivamente si fa conoscere ed apprezzare come comico e cabarettista in due programmi di grande successo come “Zelig Off” e “Zelig”. Poco dopo approda al cinema: prima nel film campione di incassi “Sole a catinelle” di Checco Zalone e poi nel 2019 conquista critica e pubblico per il ruolo in “Io sono Mia”, il film tv dedicato alla immensa Mia Martini interpretata magistralmente da Serena Rossi. Non solo, Lastrico si fa conoscere anche per un ruolo di “Don Matteo” e “Tutto può succedere” e nel 2018 è anche nel cast de Le Iene.

Corrado Mantoni, incidente e com'è morto/ Una neoplasia polmonare causa del decesso

Maurizio Lastrico: “La Divina Commedia? È una collection delle migliori versioni”

Maurizio Lastrico si sta dividendo con egual successo tra cinema, tv e teatro. Proprio in teatro ha portato in giro con il plauso della critica e del pubblico una versione de La Divina Commedia di Dante Alighieri. Un viaggio che lo stesso attore ha raccontato così durante un’intervista rilasciata a lavocedelloschermo.com: “è una collection delle migliori versioni della Divina Commedia, di tutta la ricerca comica che ho fatto in questi anni, sul linguaggio, sulla commedia dell’arte e anche del cabaret classico italiano, senza provare vergogna, ma amandolo tantissimo”. Parlando proprio di questo progetto teatrale, Lastrico ha aggiunto: “c’è un grande coinvolgimento con il pubblico, una grande vitalità, voglia di divertirsi e di condividere l’esperienza del teatro. È molto importante perché è la forma di arte, condivisione e di divertimento quasi più antica che abbiamo. Per me è fantastico poterlo portare in scena in un teatro, dove c’è un’attenzione di un certo tipo e si può celebrare tutto al meglio”.

Michele Merlo, papà Domenico/ “Io e mia moglie non abbiamo più motivo di vivere”

Oltre al teatro, l’attore lo abbiamo visto tra i protagonisti del film tv “Io sono Mia” con Serena Rossi. Un film a cui è molto legato: “mi sono tanto identificato in Mia Martini e dover girare delle scene in cui compivo atti poco carini nei suoi confronti mi sembrava quasi dissacrante e mi creava un effetto respingente. È stata un’esperienza magnifica e sul set si respirava la poesia del suo personaggio. Credo e spero di aver rubato a Serena Rossi un po’ della sua professionalità e leggerezza e sono contento e orgoglioso di aver fatto parte di un prodotto che ha funzionato”.

LEGGI ANCHE:

Claudio D’Angelo, ex fidanzato Ginevra Pisani/ Dopo il "primo amore" nuovo fidanzato?

© RIPRODUZIONE RISERVATA