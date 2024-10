Maurizio Lastrico, attore amatissimo soprattutto dopo aver interpretato il pm Nardi in Don Matteo, è ospite di “Da noi… A ruota libera!”. Parlando della vita sentimentale, racconta: “Sono fidanzato, sto benissimo. Abbiamo preso anche una cagnolina ultimamente, si chiama Lola, ma non è un surrogato di un figlio”. Per quanto riguarda invece i rapporti familiari, Lastrico allo stesso modo è soddisfatto: “Vedo mia mamma spesso, anche i miei amici, sono molto felice”.

Maurizio Lastrico, chi è: dal set alla vita privata/ "Sono fidanzato, con lei mi sento protetto"

Molto presto Maurizio Lastrico tornerà in tv con Don Matteo: “Marco e Anna si potrebbero sposare. Tutto sarà pronto per il “sì” ma… Succederanno delle cose veramente forti. L’affetto del pubblico sarà messo in discussione”. Il suo personaggio è un romanticone, ma nella vita come è davvero Maurizio Lastrico? “Ho la tendenza a rimuginare sulle cose, forse anche perché vivo a Genova, che non ha la nomea di ospitare gente felicissima” racconta.

CHI SONO BRUNO E RENATA, GENITORI DI MAURIZIO LASTRICO/ “Mia madre è la prima che ha creduto in me…”

Maurizio Lastrico: “Che emozione incontrare il Papa”

Maurizio Lastrico sta vivendo un ottimo momento dal punto di vista lavorativo. A “Da noi… A ruota libera”, racconta: “Debutto il primo di novembre al Manzoni di Milano e poi giro tutta Italia”. Di recente l’attore ha anche incontrato il Papa con una serie di comici: “Mia mamma, che è cintura nera di cattolicesimo, è svenuta. Il Papa mi ha chiesto di Don Matteo!” scherza.

“Essere lì, in quella situazione, è strano – racconta Lastrico – Viviamo la sindrome dell’impostore, sembrano ‘lavori non lavori’, ma è un vero mestiere. Ma è importante fare ridere, lo ha detto anche il Papa, ha legittimato il nostro mestiere e per questo gli sono grato. Quando il comico sale sul palco non pensa al lavoro, al perché sia lì, al cachet… È qualcosa di ancestrale e vivo, è un contatto. Quando qualcuno ride per le nostre battute ci sentiamo abbracciati anche noi e amati. E questo genera un qualcosa di positivo che è veramente impagabile“.

Maurizio Lastrico chi è e fidanzata/ La presunta storia con Maria Chiara Giannetta e la smentita