MAURIZIO LASTRICO, COMICO E ATTORE DI SUCCESSO

Nato a Genova nel 1979, Maurizio Lastrico si è appassionato fin da piccolo al mondo del cinema e dello spettacolo. Dopo essersi diplomato presso la scuola del Teatro Stabile della sua città, comincia a lavorare come comico e cabarettista, arrivando ben presto anche sulle reti nazionali, come Mediaset, dove comincia a recitare in Camera Cafè. Dopo aver partecipato nel 2009 a Zelig Off, dà il via a una serie di collaborazioni tra La 7, Rai e alcune radio. Anche negli anni a seguire è tra i protagonisti di Zelig: nel 2010 debutta in prima serata e viene riconfermato anche nel 2011, 2012 e 2013.

Nel frattempo si dedica anche al mondo della recitazione e delle serie tv: tra i lavori più di successo di Maurizio Lastrico c’è la partecipazione a Don Matteo, dal 2018 al 2024, dove interpreta Marco Nardi, l’affascinante pubblico ministero che avrebbe dovuto sposare Maria Chiara Giannetta, ovvero il capitano dei carabinieri Anna Olivieri. Un ruolo che è valso a Lastrico l’apprezzamento del pubblico, che ha imparato a conoscerlo e amarlo. Ma cosa sappiamo, invece, sulla vita privata e sulla fidanzata di Maurizio Lastrico? Andiamo a scoprire qualcosa in più.

MAURIZIO LASTRICO, VITA PRIVATA: LA FIDANZATA ELISABETTA…

Maurizio Lastrico ha una misteriosa fidanzata della quale si conosce solamente il nome e non altro. Lei si chiama Elisabetta e come spiegato proprio dall’attore, ci tiene molto a non renderla nota poiché tiene molto alla loro privacy. I due si sono conosciuti mentre preparavano uno spettacolo teatrale che poi non è andato in scena a causa della pandemia da Covid-19, ma come raccontato da Lastrico, proprio grazie al lockdown la coppia è andata a convivere. Parlando di Elisabetta, la compagna, Maurizio ha raccontato: “Facciamo un po’ casa e bottega. È bellissimo. Mi sento protetto”. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che l’attore è stato abbandonato dal papà ed è cresciuto solo con la mamma.

MAURIZIO LASTRICO: “TRA ME E MARIA CHIARA GIANNETTA SOLO AMICIZIA”

A Maurizio Lastrico è stata più volte attribuita una conoscenza e un’amicizia speciale con Maria Chiara Giannetta, un rapporto che andava oltre quello di semplici colleghi. In realtà così non è: i due sono amici, è vero, ma non c’è alcuna storia d’amore, smentita in ogni occasione dai due protagonisti di Don Matteo. Dunque, nessuna storia con la Giannetta: Lastrico è felicemente fidanzato con Elisabetta, la misteriosa ragazza che ha rubato il cuore al genovese.