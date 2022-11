Maurizio Mattioli e l’operazione:”Mi hanno tagliato parte dello stomaco”/ “Stato in carcere per spaccio ma..”

Maurizio Mattioli: “Sono stato in carcere per spaccio, assolto in primo grado”

Ai microfoni di Diva e Donna, Maurizio Mattioli racconta un episodio inedito della sua giovinezza. L’attore confessa: “Nel’ 95 mi hanno arrestato con l’accusa di spaccio. Assolto in primo grado. Mi sono fatto un mese di galera da incensurato a Poggioreale“.

Maurizio Mattioli continua: “Scrissero che ero un uomo allo sbando, che aveva trovato rifugio nella droga. Facemmo un confronto all’americana col pentito. Si rimangiò tutto“. Nonostante quel brutto episodio, ora l’attore ha ritrovato la serenità: “E’ anche l’età. Ho perso energia, prima l’ansia e la voglia di fare mi divoravano. Cibo, caffè uno dopo l’altro“.

Maurizio Mattioli e la lotta con il sovrappeso: “Svuotavo il frigo”

Maurizio Mattioli è un noto attore degli anni d’oro della commedia italiana. Al fianco di Massimo Boldi, De Sica e tanti altri ha segnato una pagina molto importante della televisione, ma ad oggi che fine ha fatto? L’interprete ha rilasciato un’intervista a Diva e Donna, in cui racconta del suo problema con i chili di troppo.

Maurizio Mattioli svela: “Non potevo andare avanti così. Mi svegliavo la notte con attacchi compulsivi di fame, svuotavo il frigo, mangiavo anche mezzo chilo di pasta e mi aiutavo con il pane“. Per perdere peso, l’attore non è ricorso al palloncino gastrico, e lo sottolinea: “Macchè, ho provato pure quello ma mi ero ingrassato 6 chili. Ho fatto la Sleeve, un intervento chirurgico con il laser. Mi hanno tagliato una parte dello stomaco dove c’è la ghiandola dell’appetito.” Poi, il comico ha raccontato quanto pesasse prima dell’intervento: “Ero arrivato a pesare 142 chili. Respiravo male, avevo le apnee notturne e il diabete, che è la cosa peggiore. Grazie a Dio le arterie erano a posto Le controllavo spesso perchè mi cagavo addosso“. Oggi, Maurizio è dimagrito circa 40 chili e non cede più ai peccati di gola.

