Maurizio Micheli, fidanzato Benedicta Boccoli/ “Ci amiamo, ma non conviviamo”

Maurizio Micheli e l’amore storico di Benedicta Boccoli. La coppia si ama da più di vent’anni, ma non ha mai convissuto preferendo continuare a vivere in due case separate. Maurizio Micheli è stato anche il sostegno più grande per Benedicta durante la lotta contro il tumore al seno come ha raccontato la stessa attrice in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Diva e Donna. “E’ stato la mia ombra”, ha raccontato la Boccoli.

Un amore importante che ha ha unito e unisce Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli anche nella vita professionale. Qual è il segreto, dunque, della lunga storia d’amore che unisce i due artisti? Continuare a frequentarsi rinunciando alla convivenza come hanno più volte dichiarato entrambi nelle interviste rilasciate.

Maurizio Micheli e l’amore con Benedicta Boccoli: “Ci amiamo da 150 anni”

Ironico e divertente, Maurizio Micheli non rinuncia mai a scherzare anche quando si parla d’amore. Ospite della puntata di Dedicato trasmessa il 6 settembre, parlando del legame con Benedicta Boccoli, l’attore ha detto: “Ci amiamo da 150 anni, ci frequentiamo ancora perchè abbiamo sempre abitato in case diverse”.

E la convivenza? “Lei mi ha mai chiesto di convivere? Forse solo una volta, ma non le interessava. Prima o poi? Va bene così se vogliamo frequentarci se no la chiudiamo. Si sta bene da soli a casa, hai i tuoi orari, non devi rendere conto a nessuno…. Poi ci vediamo quando vogliamo”, ha aggiunto.

