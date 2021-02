Mauro Bellugi è morto/ A dicembre l’amputazione delle gambe per covid: aveva 71 anni

E’ morto Mauro Bellugi. L’ex difensore dell’Inter ma anche di Bologna e Napoli, oltre che della nazionale italiana, è deceduto quest’oggi a Milano, all’età di 71 anni. E’ l’ennesima vittima del covid, e il virus purtroppo, prima di ucciderlo, era arrivato perfino a menomarlo. Ricoverato in ospedale a novembre 2020 dopo aver preso l’infezione, durante la degenza i medici furono costretti ad amputargli entrambe le gambe per via dell’aggravarsi di alcune patologie pregresse. L’operazione era giunta durante il mese di dicembre, ma lo stesso non aveva mai perso il sorriso che lo contraddistingueva: “Metterò protesi come quelle di Pistorius – le parole di Bellugi al telefono con Luca Serafini, giornalista sportivo e amico dell’ex interista – mi sono informato, così ti supererò nei corridoi degli studi televisivi!”.

Subito dopo l’operazione aveva parlato anche con Barbara D’Urso, raccontando: “Dagli esami di controllo è emerso un quadro preoccupante, perché aveva avuto delle piccole ischemie ai vasi capillari che avevano compromesso le gambe, e l’unica soluzione, era l’amputazione di entrambe le gambe”.

MAURO BELLUGI E’ MORTO: NUMEROSI MESSAGGI DI CORDOGLIO SU TWITTER

Numerose le reazioni sui social alla tragica notizia della morte di Mauro Bellugi, a cominciare da quella di Nino Cartabellotta, numero uno della Fondazione Gimbe, che ha postato sulla sua pagina Twitter una bella foto dell’ex calciatore, ricordandolo con una sua recente dichiarazione: “«Il #Covid mi ha tolto anche la gamba con cui feci gol al Borussia Moenchengladbach». RIP Mauro #Bellugi”. Un tifoso interista particolarmente provato, invece, invoca una vittoria dei suoi per Mauro Bellugi in vista del derby di domani “Aveva vinto la partita più importante della sua vita. Un trofeo dalla rarità unica. Oggi però il suo cuore ha cessato di battere, lasciando in tutti noi un enorme dispiacere. Che la terra ti sia lieve, Mauro. Interista per tutta la vita. Domani il derby bisogna vincerlo anche e soprattutto per Mauro. Avanti Inter”. Infine un altro utente che scrive: “Nel 1982 c’era Collovati, e nel 1978 c’era Mauro #Bellugi. Colonna difensiva di una squadra bellissima, che avrebbe meritato di vincerlo, quel Mondiale. Ma per noi rimarrà un Campione lo stesso, un esempio di carattere in questo tempo orrendo. RIP”.

