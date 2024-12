Morto Mauro Bettarini, papà di Stefano Bettarini: l’annuncio dell’ex calciatore

“Il prezzo dell’amore è la perdita. Ciao babbo”: è con queste parole che Stefano Bettarini ha annunciato su Instagram la morte di suo papà Mauro. Poche ma toccanti parole, che l’ex calciatore ha affiancato alla foto dell’uomo, che aveva 86 anni. Non si conoscono, al momento, le cause del decesso di Mauro Bettarini, la cui dipartita ha sollevato il dolore di molti, che hanno manifestato la propria vicinanza al figlio in queste ore.

Mauro Bettarini, così come suo figlio, ha un passato nel mondo del calcio. Ha infatti giocato prima prima portiere, negli anni ’50 nelle giovanili della Roma, poi è stato anche allenatore di diverse squadre provinciali. Per anni ha giocato per il Poggibonsi che, su Instagram, ha espresso le sue condoglianze per la perdita: “US Poggibonsi si unisce al dolore dei familiari e degli amici di Mauro Bettarini, ex calciatore giallorosso.”

Chi era Mauro Bettarini: l’amore per il calcio e non solo

Dopo anni nel mondo del calcio, ambiente al quale è comunque sempre rimasto vicino anche per suo figlio Stefano, Mauro Bettarini ha preso un’altra strada lavorativa, diventando un assicuratore. L’amore per il pallone lo ha però tenuto anche vicino alle squadre minori della Toscana, sua regione, in particolare alcune della provincia di Siena che ha poi continuato ad allenare.

Le parole di Stefano Bettarini si aggiungono a quelle di tanti tifosi e amanti del calcio, che in queste ore stanno esprimendo il loro dolore per la morte di Mauro. Gli altri familiari di Bettarini, al momento, hanno preferito vivere questo grande dolore nel silenzio, senza esporsi sui social.

