Stefano Bettarini torna a Verissimo: “Mio padre ha sofferto gli ultimi giorni”

Il noto ex calciatore e volto televisivo Stefano Bettarini è tornato negli studi Mediaset a distanza di anni dopo le polemiche in seguito alla squalifica dal Grande Fratello. L’ex marito di Simona Ventura è intervenuto nel salotto di Silvia Toffanin per raccontare la drammatica scomparsa del papà Mauro, venuto a mancare negli ultimi giorni, un vuoto che non colmerà mai e che al momento rimbomba:

“Io mio padre ho avuto la fortuna di vivermelo fino a 86 anni, nonostante le sue difficoltà degli ultimi tre, era il mio primo allenatore, la prima telefonata dopo le partite era la sua, per me resta un punto di riferimento, lo sento dentro di me, gli ultimi dodici giorni ha sofferto tanto perché la malattia ha preso il sopravvento, lui voleva morire nella sua casa, ha scelto la domenica per andarsene, prima delle partite, sembra tutto un film e un copione già definito, lui voleva lasciare il segno e lo ha fatto fino alla fine, leggevo nei suoi occhi il disappunto di vedere la sua famiglia soffrire, era come se si vergognasse di farsi vedere in quelle condizioni, ma non ci si poteva fare niente, gli ultimi dodici giorni in cui soffriva sono un ricordo indelebile, l’impotenza ci uccideva”.

Stefano Bettarini e le parole speciali per il padre morto: “Gli ho detto di andare tranquillo”

Tornando sugli ultimi momenti di vita del padre, Stefano Bettarini ha raccontato qualche dettaglio sui giorni più complicati, nei quali aveva purtroppo compreso che non ci sarebbe stato niente da fare per allungare la sua permanenza su questa terra. A Verissimo da Silvia Toffanin, Stefano Betterini ha confidato:

“Riguardo al Natale, al quale teneva tantissimo, già i primi di dicembre voleva organizzare tutto, se ne è andato subito dopo Natale. Quando sentivo che si lamentava gli chiedevo se soffrisse, lui mi diceva di no, gli ho detto di andare tranquillo e che lo avremmo lasciato orgoglioso. La lucidità si riduceva a 2-3 minuti al giorno, mia madre è il pezzo forte della famiglia, ma è stato come se rifiutasse. La loro è stata una storia d’amore incredibile, erano belli come il sole”. Sempre sul compianto padre Mauro, Stefano Bettarini ha confessato: “Lui amava la nostra unione, l’essere stati vicino a lui fino alla fine ci ha fatti sentire bene, quando non hai rimorsi cerchi di fartene una ragione e questa cosa ci sta dando forza, non potevamo fare di più, mia sorella ha più forza di me. I miei figli cercavano di venire con frequenza a trovare il nonno, i genitori e i nonni vanno trovati quando stanno bene, sennò dopo si vive di rimorsi. Sono riusciti a vederlo ancora in vita e gli ha dato una bella botta di adrenalina” ha ammesso l’ex marito di Simona Ventura.

