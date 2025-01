Niccolò e Giacomo, chi sono i figli di Stefano Bettarini

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata di oggi domenica 26 gennaio 2025, l’ex calciatore ha raccontato il dramma che sta vivendo in questo periodo, Stefano Bettarini ha perso il padre Mauro e si ritrova a fare i conti con una delle pagine più dolorose della sua esistenza. Non è mancato un messaggio da parte dei figli di Stefano Bettarini, Giacomo e Niccolò, che si sono ritrovati a perdere il nonno Mauro, ma come confidato dallo stesso ex calciatore hanno avuto la possibilità di dare un ultimo abbraccio al nonno: “Ci tenevo, sono contento che siano riusciti a vederlo in vita ancora una volta, è una cosa che gli ha dato adrenalina, non voglio che abbiano rimpianti nella vita, i genitori e i nonni vanno trovati finché stanno bene perché poi restano i rimpianti”.

I figli di Stefano Bettarini Niccolò e Giacomo sono nati dal matrimonio poi finito tra la conduttrice Simona Ventura e Stefano Bettarini, che a Verissimo ha svelato: “Vogliono essere la priorità, sono gelosi di altre donne ed è giusto così anche se so che mi capiranno un giorno”.