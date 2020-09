Mauro Corona assente a Cartabianca oggi 29 settembre/ Forfait dello scrittore

Mauro Corona assente nella puntata di Cartabianca in onda oggi, martedì 29 settembre, in prima serata su Raitre. L’alpinista e scrittore, infatti, non è presente tra gli ospiti della puntata odierna del programma condotto da Bianca Berlinguer annunciati dall’ufficio stampa della Rai. Nel corso del nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico, Bianca Berlinguer si confronterà con il Ministro della Salute Roberto Speranza, con l’ex sindaco di Roma Walter Veltroni e con il virologo Massimo Galli, direttore Malattie Infettive Ospedale Sacco di Milano. Parteciperanno alla puntata anche Andrea Scanzi de Il Fatto Quotidiano; il giornalista Antonio Caprarica; la scrittrice Antonella Boralevi ed Enrico Lucci. Nessun riferimento a Muro Corona che, dunque, dovrebbe essere assente.

MAURO CORONA, LA LITE CON BIANCA BERLINGUER

L’assenza di Mauro Corona a Cartabianca arriva dopo l’ultima discussione che lo scrittore ha avuto in diretta con Bianca Berlinguer. Un litigio nel corso del quale erano volate parole dure con lo scrittore che aveva invitato più volte la conduttrice a restare in silenzio. Lo scrittore è stato così escluso dagli ospiti presente nella puntata in onda questa sera. Per il momento, sul profilo Facebook di Mauro Corona, la decisione degli autori di Cartabianca non è stata ancora commentata. L’esclusione di Corona, annunciata anche sul profilo Twitter del programma politico della Rai, ha rapidamente fatto il giro del web. Bianca Berlinguer commenterà la decisione in diretta?





