Mauro Corona contro Ilary Blasi e Belen Rodriguez: “Temono calo di notorietà”/ “Non lo chiamo tradimento”

Belen Rodriguez e Ilary Blasi in questi giorni sono al centro dell’attenzione mediatica. Entrambe, la prima nel salotto di Domenica In da Mara Venier e la seconda in quello di Verissimo da Silvia Toffanin hanno rilasciato delle lunghe interviste in cui hanno confessato di essere state tradite e di aver attraversato dei momenti molto bui e difficili. Ieri sera, però, a dire la sua sulle rivelazioni delle due conduttrice è intervenuto anche Mauro Corona a È sempre carta bianca.

Mauro Corona nel talk di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer ha stroncato senza mezzi termini il modo di agire della conduttrice romana e della showgirl argentina. “Queste donne o qualsiasi persona fa queste dichiarazioni pubbliche ha paura di un calo di notorietà, di visibilità, e quindi lanciano la bomba che le riporta. Non solo le donne eh” ha dichiarato lo scrittore che poi ha aggiunto la sua personalissima teoria sul significato di tradimento: “Come si fa a credere, o a pensare o a illuderci che due si sposano e non tradiranno mai, metti che vivano 70 anni assieme e che non tradiranno mai, è la natura.”

Mauro Corona ieri a È sempre carta bianca ha pesantemente criticato Belen Rodriguez e Ilary Blasi per le interviste di questi giorni. Secondo lo scrittore le due conduttrici hanno rilasciato quelle dichiarazioni solo per notorietà e visibilità. E c’è di più perché lo scrittore ha anche fornito a Bianca Berlinguer la sua visione della vita e del tradimento: “Quando le cose arrivano a stancare, l’amore è come una falce: batti, ribatti, taglia erba, prendi il sasso. Quindi a quel punto lì è normale che uno si aspetti un altro amore, un’altra figura di donna o di uomo nel caso della donna. Io non lo chiamo mai tradimento, tradimento è una parola inopportuna e vile, io lo chiamo vivere, io lo chiamo non buttare via la vita che ce n’è una sola”.

Anche Francesco Totti è finito nel mirino di Mauro Corona. L’uomo ha ammesso di apprezzare l’ex calciatore come sportivo e come uomo ma non ha gradito quando in alcune interviste ha parlato di Rolex fregati ed altro le ha definite ‘meschinerie’ ed ha consigliato a Totti di lasciare tutto a Ilary per trasferirsi a vivere felice in una casa nel bosco.











