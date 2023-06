Mauro Corona, siparietto hot con Bianca Berlinguer/ “Fosse per me le metterei pochi vestiti”

E’ andata in onda ieri sera l’ultima puntata della stagione 2022-2023 di Cartabianca, noto talk condotto da Bianca Berlinguer, in diretta su Rai Tre, e ovviamente non poteva mancare Mauro Corona. Ospite come sempre in apertura dello show, lo scrittore, alpinista e artista ha regalato uno dei suoi simpatici siparietti interloquendo con la sua Bianchina.

La conduttrice si è presentata con un bel vestito di colore rosa: “Bentornato e benvenuto a Mauro Corona. Come va? È dispiaciuto che questa è l’ultima puntata della stagione o si sente sollevato?”, le prime parole della presentatrice rivolte all’ospite, che poi ha replicato: “Come si è conciata? Sembra la pantera rosa”, con riferimento al vestito. “Non le va bene che stasera mi sono messa un colore un po’…”, ha ribattuto lei che poi ha aggiunto: “Io pensavo che lei mi facesse un complimento, invece si è messo a dire ‘Come si è conciata vestita così da pantera rosa’. Ma le pare possibile?”. Quindi Mauro Corona ha proseguito: “Sono colori da ragazzina. Ricci la metterà su moda caustica”, con riferimento alla nota rubrica del tg satirico di Canale 5, Striscia La Notizia.

MAURO CORONA E BIANCA BERLINGUER, IL SIPARIETTO SUL VESTITO ROSA

“Io l’avevo detto ‘Non sono più adatta a un colore come questo’ – ha quindi scherzato Bianca Berlinguer – però la costumista e l’altra signora che mi aiuta mi hanno detto ‘Te lo puoi mettere, ti sta bene’. Lei subito, appena arrivato, ha dovuto demolire l’operato delle altre. Se io fossi un po’ insicura, che dovrei fare dopo che lei mi ha detto una cosa del genere?”. E di nuovo Corona: “Ascolti Bianchina, quelle lì sono le sue costumiste; è meglio che venga giù io a scegliere i capi di abbigliamento”.

A quel punto la giornalista ha replicato: “Sì, certo così mi concerei come lei. Andremmo molto bene”, fino alla battuta piccante dell’alpinista: “Le metterei poca roba, questo è sicuro”. Dopo questo simpatico siparietto iniziale Mauro Corona ha affrontato anche altri argomenti d’attualità, come ad esempio il tristemente noto incidente in Lamborghini a Roma: “L’incidente della Lamborghini a Roma? Non è possibile ammazzare la gente è cavarsela con poco e niente. Alla guida si guida e una percentuale importante di incidenti accade proprio per l’utilizzo del cellulare. Servono pene severissime”.











