Mauro Corona/ “Mondiali? Non si dovevano giocare in Qatar, migliaia di morti”

Mauro Corona, il poeta, artista e montanaro, è stato ospite come sempre di Cartabianca, trasmissione che è andata in onda ieri sera su Rai Tre, condotta da Bianca Berlinguer. Tanti gli argomenti trattati da Mauro Corona, a cominciare dal Qatargate, lo scandalo che ha travolto il Parlamento Europeo e che ha visto fra i personaggi invischiati anche l’ex euro-deputato del Partito Democratico Antonio Panzeri. Le notizie delle ultime ore, riferite dall’agenzia Ansa, parlano di 1.5 milioni di euro trovati a casa di Panzeri e dell’ex eurodeputata greca Eva Kaili, e a riguardo Mauro Corona ha spiegato: “La corruzione al Parlamento Europeo? Per cosa? Per avere la barca, la villa e poi? Quando spengono la luce chi sono? Persone normali! C’è quest’idea che oggi le persone importanti debbano avere soldi…”.

Il pensiero di Mauro Corona va quindi a coloro che in questo momento sono in serie difficoltà economiche, e che nel contempo devono affrontare le temperature rigide dell’inverno: “L’inverno è molto duro per chi non ha una casa – ha proseguito lo scrittore – penso ai clochard. Io ho un amico che è rimasto per cinque anni per strada… oggi è rinato, ha rimesso in piedi la sua azienda. Ma lui è riuscito a vivere con 10 euro a settimana, anche senza mendicare”.

MAURO CORONA: “CI LAMENTIAMO MA LA VITA E’ STUPENDA”

Un pensiero anche ai Mondiali in Qatar, che stanno ormai volgendo alla conclusione (stasera la seconda semifinale Francia Marocco), ma che secondo Mauro Corona, così come molti altri personaggi pubblici, non dovevano essere giocati: “Migliaia di operai sono morti sottopagati in Qatar. Non bisognerebbe giocare il Mondiale in un Paese che calpesta i diritti umani”.

L’ospite di Cartabianca si è quindi congedato dalla Berlinguer sottolineando: “Ci lamentiamo spesso ma dimentichiamo che la vita è stupenda”, un chiaro riferimento sempre allo scandalo del PE e alla brama di avere sempre di più quando in realtà ci si potrebbe accontentare delle piccole e semplici cose.

