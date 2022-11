Mauro Corona: “Minacce alla Segre? Lombrichi da tastiera”/ “Mondiale e omosessuali…”

Mauro Corona: “Francia ha sempre messo bastoni tra le ruote”

A Cartabianca, Mauro Corona commenta le notizie della settimana con Bianca Berlinguer. Si parte dalla questione dei missili finiti sulla Polonia. Secondo l’alpinista, “Occorre vedere e capire se l’hanno lanciato i russi, se l’hanno deviato… Non si sa nulla di pulito. È una cosa grave ma penso si fermi lì“.

L’opinionista è chiamato dalla conduttrice ad esprimere il proprio parere anche sulla querelle Francia-Italia riguardo la questione migranti: “La Francia ha sempre messo i bastoni tra le ruote sulla vicenda migranti, di questa povera gente che viene qui a cercare un po’ di vita e di fortuna. Ovviamente la destra, che è andata al Governo, ha l’unica occasione nella loro carriera di politica di centro-destra di dimostrare a spazzare via le accuse di destra fascista, comportandosi a modo. Può farlo non facendo blocchi, magari qualcuno di sinistra riesce anche ad apprezzarli. Non devono anguillare dentro e farsi deridere. Devono stare attenti a come si muovono, a non far sbarcare la gente. Pensino ad una soluzione veloce. Lasciare gente sulla nave non è umano. Deve esserci un barlume di umanità, di pietà. Se ragioniamo a conti e a numeri… Questa gente ha dolore, già ha dolore per essere andavi via da lì”.

Parlando della decisione di Liliana Segre di denunciare chi le ha augurato la morte per essersi vaccinata, Mauro Corona dice: “Abbiamo inventato una società di questa possibilità. Tutti possono scrivere, anonimo o non anonimo. Con i mezzi che abbiamo tutti possono dire la propria opinione. Non capisco perché minacciare di morte una persona che la morte l’ha vista davvero a milioni. E andate a combattere la mafia, non una persone che ha visto la morte. Sicuramente lei non è più 18enne e la chiamo vecchina perché chi se la prende con un’anziana che ha visto la morte, è vigliacco. Sono lombrichi da tastiera. Da qui nascono le guerre. Da questi atteggiamenti brutali, moltiplicati per l’Europa e per il mondo. Sono individui così”.

Infine, un commento sul professore che a Roma ha chiamato con il nome femminile un alunno che ha intrapreso il percorso di transizione: “Il professore lo manderei a raccogliere pomodori. Fa parte della stessa schiera di quelli che minacciano la Segre. Tra poco ci sono i Mondiali di calcio in Qatar dove hanno proibito agli omosessuali di essere presenti. Perché le Nazioni calcistiche non boicottano e non vanno più? Il problema è grande ma nessuno ha detto niente. Nessuno difende i diritti degli omosessuali. E facciamo finta”.











