Mauro Corona vs Ue/ “Piselli col calibro. Mettono misura ai maschi per fare l’amore?”

Mauro Corona irriverente come sempre. Oltre a fornire un’analisi della politica italiana, l’alpinista e scrittore si è scagliato contro l’Europa in relazione alle polemiche per le “linee guida inclusive”. «Già ci han provato con le zucchine quelli dell’Europa, fatemeli vedere. Le zucchine non potevano essere oltre i 18 centimetri, i piselli col calibro… Adesso temo che questi qui mettano una misura anche ai maschi per fare l’amore. Se non arrivi a quella misura tu non puoi fare l’amore, io sarei tagliato fuori», ha tuonato nella puntata di ieri a Cartabianca.

Ad un certo punto, durante il suo intervento, se l’è presa con Bianca Berlinguer che non aveva compreso un concetto che il suo opinionista aveva appena espresso. «Non mi segue o ha bevuto qualcosa stasera?», la battuta di Mauro Corona. La conduttrice è stata altrettanto piccata nella risposta: «Magari, sono lucidissima. Le pare che bevo prima di andare in onda? Come le viene in mente?». Scintille che mancavano da tempo e che sono tornate per la gioia dei telespettatori.

MAURO CORONA VS EUROPA “DOVE STIAMO ANDANDO?”

Mauro Corona non è di sicuro per il politicamente corretto e lo ha dimostrato proprio stroncando l’Unione europea sulla questione degli auguri di Natale. «Voglio vedere i volti di queste persone che hanno queste idee, perché io ho studiato Cesare Lombroso. Vorrei vedere che facce hanno questi signori che dicono delle cose… Non devo nominare Maria? O Giuseppe? O non devo parlare del presepe? Ma dove stiamo andando?», ha attaccato il filosofo scalatore. Quindi, si è lasciato andare ad una riflessione di buonsenso: «Noi possiamo vivere uniti ma ognuno conserva la proporia memoria, il proprio stile di vita, i propri affetti».

Ed è a questo punto che ha fatto l’esempio della proposta di qualche anno fa di uniformare le misure degli ortaggi, dimostrando di non aver perso lo smalto dopo l’allontanamento dello scorso anno per la forte lite con Bianca Berlinguer, con cui ha avuto poi il siparietto che vi abbiamo raccontato. Un primo segnale del ritorno di quei botta e risposta simpatici che piacciono al pubblico a casa.



