Mauro Coruzzi, chi è e carriera di Platinette/ Fu scoperto da Maurizio Costanzo: il boom in tv e non solo

Mauro Coruzzi, chi è: il successo in tv dopo il boom con Maurizio Costanzo

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, sarà oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo su Rai 1 nel salotto de La volta buona. Conduttore radiofonico, cantante e personaggio televisivo a tutto tondo, Mauro Coruzzi vanta una ricca carriera in cui ha spaziato in differenti ambiti professionali. Inizialmente nato come giornalista, autore televisivo e conduttore radiofonico, ha raggiunto il massimo della popolarità quando venne scoperto a fine anni ’90 da Maurizio Costanzo, che lo volle come ospite di numerose puntate del Maurizio Costanzo Show.

A livello televisivo ha partecipato a numerosi programmi, conducendo Bisturi! Nessuno è perfetto nel 2004 e approdando ad Amici nel 2006 come membro della giuria. Nel 2009 è poi diventato ospite fisso a Domenica 5 con Barbara D’Urso, per poi partecipare nel 2010 a La pupa e il secchione come giurato. Nel corso degli anni ha partecipato a numerosi altri programmi tv: nel 2006 è stato concorrente di Ballando con le stelle, a seguire ha preso parte a Tale e quale show nel 2017, per poi far parte del cast di ItaliaSì! nel 2018 e, come Mauro Coruzzi, fu concorrente de Il cantante mascherato nel 2021.

Mauro Coruzzi tra musica, Festival di Sanremo e radio

Ma Mauro Coruzzi, nel corso della sua carriera, ha abbracciato anche il mondo della musica pubblicando due dischi e calcando per ben due volte il prestigioso palco del Festival di Sanremo. La prima occasione risale al 2012, quando duettò con Silvia Mezzanotte dei Matia Bazar nel brano Sei tu. A seguire, nel 2015, ha preso parte come concorrente in coppia con Grazia Di Michele con il brano Io sono una finestra.

Televisione, musica, cinema ma anche tanta radio. Nel corso degli anni 2000 ha infatti incrementato la sua esperienza alla conduzione radiofonica conducendo il contenitore di Radio Deejay Platinissima. A partire dal 2015 è invece passato a RTL 102.5, in cui ha abbandonato i panni di Platinette per presentarsi semplicemente con il suo nome anagrafico, Mario Coruzzi.

