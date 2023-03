MAURO CORUZZI PLATINETTE, ICTUS ISCHEMICO/ “Cosciente e stabile. Mai in coma”

Mauro Coruzzi, come sta

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha aggiornato a Storie Italiane sulle condizioni di salute di Mauro Coruzzi, in arte Platinette, colpito da ictus pochi giorni fa, martedì 14 marzo. “Spero di non essere smentito. Mauro Coruzzi è cosciente, non è mai andato in coma dopo l’ictus che lo ha colpito quattro giorni fa. È in un centro a Milano di quelli specializzati per la cura dell’ictus. È cosciente e lucido. Ha intorno a sé una delle equipe migliori al mondo” ha spiegato il giornalista. Le condizioni di Platinette sarebbero dunque stabiliti.

Grave malore per Mauro Coruzzi, in arte Platinette che, nelle scorse ore, sarebbe stato colpito da un ictus ischemico. Fortunatamente, sarebbe stato tempestivamente soccorso e, attualmente, le sue condizioni sarebbero stabili come ha spiegato l’agente in una nota riportata dalla Gazzetta di Parma. «Martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti», si legge sul quotidiano.

Situazione confermata anche da Eleonora Daniele che, nella puntata di Storie Italiane del 17 marzo, ha confermato la diagnosi aggiungendo come, attualmente, siano in corso ulteriori accertamenti.

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, nella puntata di Storie Italiane del 17 marzo, parlando dello stato di salute di Mauro Coruzzi, ha detto: “C’è uno strettissimo riserbo. Io con Mauro Coruzzi ho un rapporto quasi settimanale, mi ha dato un passaggio proprio poche settimane fa. Mi ha gelato la cosa ma ha intorno delle persone valide, anche come assistenza”.

Un augurio speciale per Coruzzi è arrivato da Marco Liorni che, su Instagram, ha scritto: “Il ‘nostro’ Mauro si è sentito male l’altra sera, per fortuna è stato soccorso subito. Dall’ospedale ci dicono che si è trattato di un ictus ischemico. Anche da qui gli mando un abbraccio fortissimo insieme a tutto il gruppo di lavoro di ItaliaSì!, è con noi dal 2018 ed è una colonna del programma. Forza Mauro!”.

