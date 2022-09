Mauro Floriani, chi è il marito di Alessandra Mussolini/ L’inchiesta giudiziaria e…

Mauro Floriani, chi è il marito di Alessandra Mussolini

Mauro Floriani è un imprenditore romano legato sentimentalmente da oltre 30 anni ad Alessandra Mussolini. Nato nel 1961 proprio nella Capitale, ha arricchito il proprio bagaglio professionale con un corposo percorso universitario scandito da due lauree e un master. Il primo riconoscimento è stato ottenuto presso l’università di Trieste mentre la seconda laurea è stata conseguita in scienze economiche presso l’università di Tor Vergata. Ha frequentato inoltre un master nel medesimo ambito presso la facoltà milanese Bocconi. Nonostante la sua vita professionale e privata non risultino particolarmente in vista sui social e alla cronaca di gossip, di recente il suo nome è stato al centro di una questione legale piuttosto delicata. In seguito ad un intercettazione telefonica avvenuta nell’ambito dell’inchiesta sulla prostituzione minorile dei Parioli, è stato condannato ad una pena pecuniaria.

Tale provvedimento è stato giustificato dal contenuto della telefonata, dove per l’appunto è sembrato organizzarsi per un appuntamento proprio con due minorenni. Nonostante tale circostanza la coppia ne è uscita indenne, nonostante Alessandra Mussolini abbia dichiarato di non aver comunque perdonato il marito. Nello specifico, nonostante abbia deciso di andare oltre la vicenda, ha affermato che la sua scelta non ha nulla a che vedere con il perdono. Dal suo punto di vista Floriani rappresenta un elemento cardine per la sua vita e per la sua concezione di famiglia, oltre che per i propri figli. Ha giustificato così la sua decisione di andare oltre i dissidi sentimentali al fine di preservare la stabilità familiare.

Alessandra Mussolini ha perdonato Mauro Floriani?

Mauro Floriani ha tre figli nati proprio dalla relazione con Alessandra Mussolini; Romano, Clarissa e Caterina. Nonostante la risonanza mediatica della moglie dal punto di vista della costante partecipazione al mondo televisivo, l’uomo non ha mai dimostrato un particolare interesse per il mondo dello spettacolo. Ha difatti sempre optato per un ruolo più marginale dal punto di vista mediatico e rinunciando a diverse proposte sia in riferimento ad interviste che a progetti di intrattenimento e talk show. In particolare, dopo le disavventure processuali risalenti al 2014 ha scelto di limitare al minimo la sua esposizione sui media, evitando dichiarazioni di rilevanza.

Per quanto riguarda la vicenda giudiziaria, Alessandra Mussolini si era smarcata dalle questione rilasciando dichiarazioni eloquenti in cui difendeva la famiglia: “Si va avanti, ma non si dimentica. Sono rimasta al suo fianco per amore della famiglia e dei figli. Il perdono spetta al Papa, ai preti e alle suore, non agli uomini”. In un’altra intervista, aveva ribadito i motivi che l’avevano spinta a rimanere al fianco del marito: “Perché vivi, comprendi e stai con una persona, che diventa praticamente fondamentale per te. Lo è stata in passato e lo sarà in futuro, per i nostri figli, per me e per la mia famiglia. Per questo l’ho fatto… ma chi perdona veramente?”, aveva dichiarato.











