Mauro Graiani, chi è il marito di Milena Miconi / “Sarei pronto a sposarla ancora una volta”

Chi è Mauro Graiani, marito di Milena Miconi: tutto su di lui

Mauro Graiani è il marito dell’attrice e showgirl Milena Miconi. La ex concorrente del Grande Fratello è unita sentimentalmente da oltre vent’anni. Mauro Graiani è il marito di Milena Miconi, nella vita è un importante sceneggiatore e regista italiano. Autore di svariati episodi di Don Matteo, ha dato vita anche al soggetto della serie Gente di mare e della fiction Ho sposato uno sbirro e diversi altri. Tra Milena Miconi e Mauro Graiani, l’amore è diventato subito di rilievo. Dopo pochi appuntamenti, come ha raccontato Milena nel corso dell’avventura al Grande Fratello vip, è rimasta incinta della primogenita Sofia. La coppia ha così deciso di formare subito una famiglia.

Milena Miconi, chi è la figlia Sofia/ "Sta vivendo la sua sessualità in modo fluido"

Nonostante tra Mauro Graiani e Milena Miconi ci siano stati vari alti e bassi e alcuni momenti difficili superati per la determinazione di Mauro, come ha confessato la Miconi, la coppia sta insieme da oltre 21 anni. Una storia d’amore dalla quale, è nata Sofia, orgoglio della coppia di artisti. Nel 2010 Milena Miconi ha messo al mondo la seconda figlia, Agnese.

Roberto Cavalli, chi è l'ex moglie Silvana Cavalli/ Dopo il matrimonio sono nati due figli

Mauro Graiani, la dedica per la moglie Milena al Grande Fratello

Nel bel mezzo dell’avventura al Grande Fratello Vip di Milena Miconi non sono mancate le rivelazioni sul marito Mauro Graiani. L’uomo al quale l’attrice è legata da anni, Mauro Graiani si è espresso così con la moglie, nel corso dell’avventura dell’attrice al Grande Fratello di Alfonso Signorini: “Eravamo dubbiosi, c’erano persone già da tempo. E poi c’era la differenza d’età, quella poteva pesare. E invece mi hai stupito. Hai sempre avuto consapevolezza di quello che stavi facendo, sei in tv, bisogna essere educati, rispettosi, è un gioco. Realmente, sono fiero di quello che hai fatto. Se esci ora o la prossima settimana, non conta più. Sono felicissimo e ti dico che anche il GF ha fatto qualcosa per te, era tanto che non ti vedevo ridere, vivere quell’adolescenza che ti sei inevitabilmente negata”.

Ambra Angiolini, problemi di salute: l'annuncio choc: "Devo fermarmi"/ "Periodo strano per il mio corpo"

Riabbracciando la moglie all’interno del loft di Cinecittà, Mauro Graiani si lasciò andare lo scorso anno a una speciale dedica: “Sono pronto a risposarti, quando vuoi. Non è questo che ci tiene legati ma il fatto di scegliersi, ogni giorno, come abbiamo sempre fatto“. A distanza di oltre un ventennio la storia d’amore tra i due prosegue a gonfie vele.











© RIPRODUZIONE RISERVATA