Mauro Icardi cambia squadra per Wanda Nara?/ “La prossima stagione in Argentina per starle vicino”

Mauro Icardi e il futuro calcistico pensando a Wanda Nara

Wanda Nara non sta attraversando un periodo facile per la sua salute. In Argentina è circondata dall’affetto della propria famiglia, in primis il marito Mauro Icardi e i figli e, dopo un post chiarificatore pubblicato sui social, ha scelto la strada del silenzio. Tuttavia, intorlo a Wanda Nara e Mauro Icardi continuano ad essere sempre rumors e indiscrezioni. Gli ultimi riguardano il futuro calcistico dell’attaccante argentino che potrebbe essere lontano dall’Europa. Dopo aver lasciato l’Inter per il Psg e aver poi sposato la causa del Galatasaray, Icardi potrebbe cambiare nuovamente squadra.

DIRETTA BOLOGNA PALERMO/ Streaming video tv: focus sui rosanero (amichevole, oggi 22 luglio 2023)

Stavolta, tuttavia, la scelta dipenderebbe da motivi personali e sarebbe strettamente legata alla salute della moglie Wanda Nara. Un’indiscrezione clamorosa che potrebbe diventare realtà nelle prossime settimane.

L’indiscrezione su Mauro Icardi

La Turchia e il Galatasaray hanno permesso a Mauro Icardi di rinascere totalmente come attaccante. In Turchia ha trovato nuovamente la sua dimensione, ma in vista della prossima stagione calcistica, l’attaccante argentino potrebbe fare un’importante scelta di cuore.

Risultati Mondiali calcio femminile 2023, classifiche/ Inghilterra e Danimarca vincono di misura (22 luglio)

Per riuscire a stare vicino alla moglie e ai figli, Icardi starebbe pensando di trasferirsi in Argentina e tuffarsi in una nuova avventura calcistica. A sondare il terreno il Newell’s Old Boys. Per il momento, tuttavia, nulla è deciso. Per ora, la priorità di Icardi è la salute di Wanda Nara.

LEGGI ANCHE:

DIRETTA LECCE ROVERETO/ Streaming video tv: l'analisi di mister D'Aversa (oggi 22 luglio 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA