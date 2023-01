Mauro Icardi: flirt con Florencia Floppy Tesouro?/ La modella: “Molto attraente ma..”

Florencia Floppy Tesouro, ecco chi è la presunta nuova fiamma di Mauro Icardi

Mauro Icardi ha già dimenticato Wanda Nara? Sì, no, forse. Di certo si rincorrono le voci che lo vedrebbero al fianco di una prorompente modella sudamericana, ovvero la trentasettenne Florencia Floppy Tesouro, influencer argentina ha partecipato al Gran Hermano, reality show che le ha regalato grande fama. In tv ha preso anche parte al cast di Bailando por un sueno, la versione argentina del nostro Ballando con le Stelle. Nel suo passato una storia d’amore con l’imprenditore Rodrigo Fernandez Prieto, dal quale ha avuto una figlia, Moorea, che oggi ha sei anni.

A quanto pare Mauro Icardi e Florencia Floppy Tesouro si sarebbero incontrati tramite amici comuni. Avrebbero quindi trascorso una piacevole serata in compagnia a Buenos Aires, con lui he ha cominciato a seguirla sui social oltre a lasciarle un bel like su una foto sexy, postata da lei su Instagram. “Capisco che essere single generi queste cose, ma era solo una foto tra amici!”, ha fatto sapere la fotomodella trentasettenne nel corso di una intervista tv A la tarde.

“Ci siamo incontrati al Tequila, abbiamo condiviso lo stesso tavolo perché abbiamo degli amici in comune, Mauro è una persona molto attraente ma voglio restare fuori da certe situazioni”, avrebbe detto lei, precisando che “Mauro è in piena separazione e quindi preferisco restarne fuori”. Non è dunque chiaro se ci sia o se ci possa essere in futuro qualcosa tra Icardi e Floppy, ma di certo i rumors non si placheranno.

“Wanda Nara? Sono molto rispettosa come donna e come madre. Preferisco evitare l’argomento in modo che non venga frainteso. Io credo che lei sia una grande donna e una grande madre. Abbiamo un amico in comune, Kenny Palacios”, ha detto Florencia Floppy Tesouro. Stando alle sue parole, quindi, non sembrano esserci i margini per una relazione con Mauro Icardi, almeno per ora. Nel frattempo l’ex moglie dell’attaccante non perde tempo e si è detta alla ricerca di uno stallone per trascorrere al meglio la sua nuova vita single. Chi volterà per primo pagina?

