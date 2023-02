Mauro Icardi, marito Wanda Nara/ Tra crisi e tradimenti: ‘tregua’ per le figlie Francesca e Isabella?

Wanda Nara e gli alti e bassi con il marito Mauro Icardi: quanti colpi di scena nella loro storia d’amore

Mauro Icardi, Francesca e Isabella sono il marito e i figli della celebre showgirl e procuratrice sportiva Wanda Nara. La coppia sta vivendo una fase molto particolare della propria storia d’amore: infatti non si capisce bene se stiano ancora insieme o meno. Ufficialmente, stando almeno a quanto dichiarato da Wanda Nara a Belve nel salotto della Fagnani, lei e Mauro sono ancora l’uno al fianco dell’altra, al contrario di quanto emerso in questi ultimi mesi.

Ricordiamo che dalla loro storia d’amore sono nati due figli, ovvero Francesca e Isabella, rispettivamente nel 2015 e nel 2016. Prima della loro relazione con Icardi, Wanda Nara aveva avuto altri figli dal suo ex compagno, vale a dire l’attaccante Maxi Lopez, con cui ha avuto nel 2009 Valentino, nel 2010 Costantino e, poi, nel 2012 Benedicto. Il divorzio si è concretizzato tra le mille polemiche, nel 2013, dopo la scintilla scoccata con Mauro Icardi, grande amico di Maxi Lopez.

Come dicevamo Mauro Icardi e Wanda Nara starebbero ancora insieme. Il condizionale è d’obbligo, considerando le dichiarazioni contrastanti rilasciate dai diretti interessati che, nel corso del tempo, si sono smentiti a vicenda, alimentando un can can mediatico notevole. Il centravanti, non molto tempo fa, a proposito della separazione annunciata dalla moglie, aveva espresso forti perplessità, smentendo la sua versione dei fatti. “Se ci siamo separati? Strano, qualche giorno fa non sembrava. Siamo separati come quando sono stato in Argentina qualche giorno fa? Ok, allora ci metto la firma visto che siamo stati benissimo”.

Adesso, infatti, anche Wanda Nara sembra in sintonia con le sue parole. Anche se – alla luce dei continui ribaltoni nella loro storia d’amore – viene da chiedersi ancora per quanto. “Lui è mio marito, saremo per tutta la vita una famiglia. Stiamo insieme, siamo sempre stati una famiglia. Siamo sposati da quasi 10 anni, per me è una fortuna, per lui non lo so. Speriamo di durare tutta la vita“, le parole della showgirl argentina nel salotto di Francesca Fagnani, durante l’intervista rilasciata a Belve.











