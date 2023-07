Mauro Meluso nuovo ds del Napoli/ Quale logica nella scelta di De Laurentiis? (oggi 12 luglio 2023)

MAURO MELUSO NUOVO DS DEL NAPOLI, L’ANNUNCIO

Mauro Meluso è il nuovo ds del Napoli. Arriva l’annuncio da parte del presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis che direttamente su Twitter comunica: “Sono lieto di annunciare che Mauro Meluso è il nuovo direttore sportivo del Napoli. Benvenuto nella nostra famiglia e auguri di buon lavoro!». Meluso andrà dunque a ricoprire la carica di Cristiano Giuntoli, passato ufficialmente nei giorni scorsi alla Juventus, ricoprendo un ruolo fondamentale nell’organigramma societario.

Con un passato da calciatore tra Cremonese, Foggia e Lazio, con cui ha debuttato in Serie A, il classe 1965 ha iniziato la sua carriera da direttore sportivo al Foggia per poi cominciare un lungo viaggio tra Padova, Pisa, Sangiovannese, Teramo, Ternana, Frosinone e Cosenza. Successivamente approda in Serie C con il Lecce fino alla Serie A conquistata dai giallorossi nel 2019. Cambia squadra nel 2020, ma rimanendo in Serie A vista la firma sul contratto che lo legherà allo Spezia. Infine arriva la rescissione di contratto con il club ligure e ora la chiamata di De Laurentiis che porta Meluso a diventare direttore sportivo del club campione d’Italia.

COSA C’È DIETRO LA SCELTA DI MELUSO COME DS?

Grande sconcerto tra i tifosi del Napoli per la scelta di Mauro Meluso come nuovo direttore sportivo. Innanzitutto Meluso arriva a sostituire un top manager come Cristiano Giuntoli. L’attesa di stampa e tifosi era per un profilo di primo piano come nuovo ds. E gli indizi dei primi giorni di giugno portavano al profilo di Igli Tare che era in uscita dalla Lazio. Un ds molto simile a Giuntoli, l’albanese è capace di pescare sul mercato internazionale profili futuribili in grado di garantire laute plusvalenze. E in più Tare ,come pregio, aveva quello di essere riuscito a convivere un decennio con un presidente “complicato” come Claudio Lotito. A suo discapito, forse, il fatto di essere troppo “bravo”, troppo formato e poco malleabile, a differenza del primo Giuntoli che arrivava da Carpi, ed era alla sua prima esperienza nel calcio che conta. In questo senso, si capisce la scelta di Mauro Meluso. Un profilo esperto, ma che ha sempre bazzicato solo la provincia del calcio. Un uomo da seconda fila, non appariscente, capace di stare dietro le quinte e lasciare la copertina al presidente De Laurentiis.

Mauro Meluso, da quanto abbiamo raccolto, non sarà il vero coordinatore dell’area sportiva ma risponderà al capo del gruppo scouting, Maurizio Micheli. Proprio lui sarebbe l’artefice di tutti i colpi di calciomercato del Napoli degli ultimi anni, soprattutto di quelli erroneamente attribuiti a Giuntoli, come sostengono i più maliziosi.











