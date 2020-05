Mauro Rango, bufala WhatsApp su plasmaterapia/ Burioni e Pregliasco: “Complottismo”

Pubblicità

Mauro Rango è il protagonista di una nuova bufala che circola sui social. Oggi infatti si è diffuso molto rapidamente su WhatsApp il messaggio di un presunto dottore che lavora alle Mauritius che attacca il virologo Roberto Burioni di aver «parlato male» della plasmaterapia nella trasmissione “Che tempo che fa” condotta da Fabio Fazio. Ma è una fake news, l’ennesima sul coronavirus. «Oggi è la giornata del Whatsapp di Mauro Rango che da isole lontane ci comunica che la cura già esiste, ma non ce lo dicono», ha scritto Burioni su Facebook. Il virologo a quindi lanciato un appello ai suoi seguaci: «Per piacere, diventate capaci di distinguere da soli le sciocchezze dalle cose serie, soprattutto se siete miei colleghi». E quando ci si rende conto che sono bufale, non vanno diffuse. «Il Paese sta attraversando un momento difficile e l’ultima cosa di cui ha bisogno sono false notizie che possono disorientare i cittadini». Ma chi è Mauro Rango, l’autore di questa catena? Dice di esercitare nella Mauritius, ma attualmente non risulta iscritto all’Albo, secondo quanto riportato da Bufale.net.

MAURO RANGO, BUFALA SU PLASMATERAPIA: PREGLIASCO ALL’ATTACCO

Mauro Rango è dunque una figura misteriosa. In Rete inoltre non c’è alcun riferimento. Nella sua catena scrive che lui, insieme ad altri colleghi, da mesi sta cercando di far arrivare ai media queste informazioni. «La terribile realtà, difficilissima da accettare, è che migliaia di vite si sarebbero potute salvare con farmaci e strumenti già in possesso e in uso in Italia. Farmaci e strumenti che hanno il grave difetto di costare pochissimo». Tutto ovviamente falso. Sulla vicenda è intervenuto un altro virologo, Fabrizio Pregliasco, dell’Università Statale di Milano. «È incredibile il clima da stadio che si è scatenato sul plasma iperimmune donato dai pazienti guariti da Covid-19 per aiutare altri malati». Pregliasco ha ricordato che si tratta di un approccio con una storia centenaria, sperimentato in Italia e nel resto del mondo, ma che va validato come accade per tutte le terapie. «Il complottismo dice che è una terapia quasi fatta in casa, ma invece si tratta di un prodotto che va lavorato e standardizzato, dunque già coinvolge e coinvolgerà ancor di più in futuro le aziende farmaceutiche», ha concluso Pregliasco all’AdnKronos.





