Max Andreetta, inviato PiazzaPulita ha il Covid/ “Manifestazioni no vax-green pass…”

Max Andreetta, noto inviato di PiazzaPulita è positivo al Covid. Negli ultimi tempi si era occupato per il programma di La7 delle manifestazioni no green pass e no vax. Proprio in queste occasioni potrebbe essersi contagiato. Almeno questa è l’ipotesi dello stesso giornalista. “Sarà pure la legge dei grandi numeri, ma il 700esimo tampone è diventato positivo proprio dopo aver ‘partecipato’ a due manifestazioni #novax #nogreenpass”, ha scritto infatti su Instagram, dove in precedenza aveva pubblicato una foto mentre si sottoponeva alla vaccinazione anti Covid. Poi ci ha anche scherzato un po’ su: “Questa volta il tampone rapido è stato attendibilissimo. Non era rosso, era fluo!”.

Luigi Mastroianni/ "GF Vip? Per ora non mi hanno chiamato, ma ci penserei..."

In ogni caso, le condizioni di Massimiliano Andreetta sono buone e lo si evince anche dal fatto che ha pubblicato una storia ironica in cui spiega di non riuscire a distinguere il sapore di un Ferrero Rocher dalle patatine alla paprika, del resto uno dei sintomi è la perdita del gusto.

MAX ANDREETA E LE INCHIESTE SUL COVID

Proprio due giorni fa Max Andreetta aveva pubblicato delle foto di una manifestazione di no green pass e no vax. Per quanto riguarda la pandemia Covid, si è occupato anche di mascherine, in particolare ha condotto un’inchiesta “sulle mascherine FFP2 fasulle distribuite in alcuni ospedali della Lombardia”. Ma ha anche realizzato dei servizi sul dottor Mariano Amici, contrario ai vaccini anti Covid. Lui invece non ha avuto alcun dubbio sulla necessità della vaccinazione. “Dedicato a tutti quelli che commentano i post, le foto, le trascrizioni e i discorsi da bar su chi immortala il vaccino. Fatelo. Fatelo come vi pare, ma fatelo. Non l’ho fatto per me, l’ho fatto per la salute pubblica. Fate tutti il post, le foto e i video che vi pare. Ma fatelo”, aveva scritto Massimiliano Andreetta in un post in occasione della sua prima dose.

Bimba abbandonata in Ucraina, genitori negano tutto/ Volontaria "Da grande chissà…"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Max Andreetta (@maxandreetta)

LEGGI ANCHE:

Marcello e Jessica, Uomini e Donne/ "Voglio vederti brillare": lui piange

© RIPRODUZIONE RISERVATA