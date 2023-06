Max Biaggi: chi é la nuova fidanzata Virginia De Masi/ Oltre i 29 anni di differenza, la vacanza é hot e..

Max Biaggi ha un nuovo amore: l’identikit della fidanzata Virginia De Masi

Max Biaggi volta pagina in amore con Virginia De Masi, e i due vuotano il sacco sulla loro lovestory, nel mezzo di una vacanza bollente e da sogno made in Formentera. Tra le pagine del rotocalco di gossip diretto da Alfonso Signorini, la neo coppia dà in pasto a esperti e amanti del Gossip made in Italy la storia d’amore, lasciandosi ritrarre in un mucchio di foto esclusive realizzate dagli indiscreto fotoreporter.

Max Biaggi, Ines e Leon: ex compagno e figli di Eleonora Pedron/ Perchè si sono lasciati?

Le immagini esclusive di Chi immortalano l’ex campione pilota di MotoGp 52enne mentre si palesa letteralmente stregato dalla bella ballerina mora e di 29 anni più giovane di lui. La mora 23enne, a quanto pare, riesce a stregare lo sportivo, complice la silhouette da sirenetta in un succinti bikini blu, da spiaggia.

Max Biaggi: "Bagnaia favorito per bis Motomondiale"/ "Bastianini è rivale numero 1"

L’ex fidanzato storico di Anna Falchi, tra gli amori vip che annovera nel curriculum del gossip, Max Biaggi, sembra quindi rispondere con non-chalance e incuranza alle accuse sul nascere, di chi sarebbe pronto a criticare il nuovo amore.

Il prototipo di uomo ideale di Virginia De Masi

Tra le malelingue c’é chi scommetterebbe che Virginia De Masi non sia realmente interessata Max Biaggi se non al fine di sfruttarne lanotorietà per visibilità e un tornaconto e economico personale, come fonte di collaborazioni e business nel lavoro. E se la risposta ai detrattori di Max Biaggi é lo sfoggiare alla luce del sole e al chiaro di luna il nuovo amore, mostrandosi con l’amata Virginia De Masi tra i locali più glamour di giorno e di notte, quella della ballerina é una replica “anacronistica”.

Max Biaggi "mio padre mi voleva calciatore"/ "Valentino Rossi? Non ci salutiamo"

“Il principe azzurro non esiste-dichiarava in una intervista Virginia De Masi, prima di finire al centro del gossip con le foto del momento-, esiste solo nelle favole e nel balletto. Io cerco un uomo di carattere, e soprattutto, di cultura. Ma che abbia i cosiddetti attributi”. Insomma la bella ballerina sembra così dirsi certa del prototipo di uomo ideale che vuole al suo fianco, e che Max Biaggi rispecchierebbe in pieno.

Nel frattempo, a prima firma Il sussidiario.net i protagonisti di Temptation Island 2023 intrattengono l’occhio pubblico tra le esclusive pagelle...













© RIPRODUZIONE RISERVATA