Max Biaggi/ “L’incidente mi fece comprendere la linea sottile fra la vita e la morte”

Compie oggi gli anni un grandissimo dello sport italiano e mondiale, leggasi Max Biaggi. Il campione delle due ruote nasceva esattamente oggi, 26 giugno, 49 anni fa (1971). Un ultimo anno da quarentenne quindi per il centauro romano, che per questa speciale occasione è stato intervistato in collegamento da ItaliaSì, programma di Rai Uno che oggi chiude i battenti: “Sto bene, grazie grazie per gli auguri. Come festeggio? Sono tornato a casa ieri sera tardi dal circuito di Misano, ho fatto delle prove in moto, e oggi starò qui con due amici del posto dove abito io, con i miei figli e i loro figli, una cosa semplice e basta”. In studio anche l’opinionista Rita Dalla Chiesa, amica di Biaggi, che ha commentato: “Lui è timido, se ti aspetti da lui grandi cose… Max è molto timido”. La conduttrice ha quindi raccontato un simpatico aneddoto riguardante Max: “Una volta mi ha portato a casa in moto dopo che eravamo andati al ristorante, gli ho detto di andare piano poi dopo ripensandoci ho pensato “ho detto a Max di andare piano”.

MAX BIAGGI: “QUANDO FECI L’INCIDENTE HO CAPITO CHE…”

Prima di salutare, Max Biaggi ha rivolto il proprio pensiero ad Alex Zanardi, da esattamente una settimana in terapia intensiva a seguito di un gravissimo incidente in handbike, uno scontro contro un camion durante una gara: “Quando ho fatto l’incidente – ha spiegato Max ricordando la caduta del giugno di tre anni fa – ho capito che c’è una linea sottile fra il vivere e il non vivere, e adesso colgo l’occasione per fare un in bocca al lupo pazzesco ad Alex Zanardi che è una brava persona ed è un amico, gli auguro di cuore di avere una seconda possibilità come l’ho avuta io”. Complimenti anche da Manuel Bortuzzo, altro opinionisti in studio: “Max è timido a voce, ma quando era in moto… chi se li dimentica i duelli con Valentino Rossi? Grazie Max”.



