Max Cavallari, chi è il comico dei “Fichi d’India”/ Con Bruno Arena in duo dal 1988

Max Cavallari, comico del duo “Fichi d’India”, piange oggi la scomparsa del collega e amico fraterno Bruno Arena. Il comico, colpito da un aneurisma nel 2013, è venuto a mancare oggi, 28 settembre 2022. Ma chi è Max, che in questi anni è rimasto al fianco del collega nei momenti più difficili? Originario di San Severo in provincia di Foggia da parte della madre e di Reggio Calabria da parte del padre, è nato a Varese.

Terremoto oggi Perugia M 2.3/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Roma

Insieme a Bruno Arena ha fondato il duo comico dei Fichi d’India nel 1988. L’idea di iniziare un’avventura insieme nel mondo della comicità è nata durante una passeggiata sulle spiagge di Palinuro: proprio da lì i due hanno deciso di chiamarsi in questo modo, perché circondati da fichi d’India. Il loro esordio è arrivato sull’emittente radiofonica Radio Deejay. Da quell’anno in poi, Cavallari ha assunto il soprannome di “Max”, come lo conoscono i fan.

Wanna Marchi e Stefania Nobile/ “Adesso basta, non abbiamo problemi con la giustizia”

I Fichi d’India: Max Cavallari e Bruno Arena insieme fino al 2013

Dopo la fondazione del gruppo comico insieme a Bruno Arena, Max Cavallari ha partecipato insieme al collega a molti show televisivi di Canale 5, Italia 1, DeeJay. Dal 1997 i due sono stati ospiti di Claudio Bisio a Zelig. Nei 2001 è uscito il loro primo film, “Amici Ahrarara”, diretto da Franco Amurri. Sempre nei primi anni 2000, hanno partecipato ad alcuni film di Natale con Massimo Boldi e Christian De Sica, tra cui Merry Christmas, Natale sul Nilo e Natale in India. Nel 2002 hanno recitato insieme a Benigni nel film campione d’incassi Pinocchio, nelle vesti de Il Gatto e la Volpe.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi. Bruno Arena è morto: il comico aveva 65 anni

Dal 2005 i due sono tornati a fare teatro e a partecipare a trasmissioni televisive Mediaset. Nel 2007 il suo è ricomparso sul grande schermo insieme a Massimo Boldi nei film comico Matrimonio alle Bahamas. Dal 2007 al 2012, Max e Bruno sono ospiti di Colorado su Italia 1 e dal 2013 sono ritornati a Zelig. Dal 2014 al 2018, dopo la malattia dell’amico Bruno Arena, Max Cavallari ha dato vita allo spettacolo di cabaret “Parzialmente fico” con Beppe Altissimi e Vincenzo Savino. Nel 2015 è tornato solo a Colorado. Negli anni seguenti ha preso parte a vari programmi come Peter Pan e Made in Sud, sempre senza il compagno di una vita, Bruno Arena, scomparso oggi a soli 65 anni, 9 anni dopo l’aneurisma.











© RIPRODUZIONE RISERVATA