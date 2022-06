Max Giusti è morto: bufala choc/ “Addio, non lo rivedremo più”: titoli ingannevoli…

Max Giusti morto, una bufala tremenda…

Ancora una volta il web colleziona figuracce. E lo fa in riferimento alla notizia secondo cui il celebre conduttore Max Giusti sarebbe morto. Non si tratta solo di un “brutto scherzo”, ma di un vero e proprio modo di accalappiare click da parte di certi siti che hanno detto “addio” al famoso presentatore. Un modus operandi già noto che, inevitabilmente, farà perdere lettori e fiducia nei confronti di questi portali e che, forse, allungherà la vita dei malcapitati.

La bufala sulla morte di Max Giusti, in realtà, parte dall’ambiguo presupposto di voler evidenziare, con toni e parole equivoche, gli ascolti deludenti delle ultime puntate del suo programma, Boss In Incognito. Così però si lascia intendere che sia successo il peggio al comico e conduttore. Se in questo caso la fake news è stata creata ad arte per accalappiare click, nel caso di Blanco si puntava a retweet.

Fake news su Max Giusti: il conduttore gode di ottima salute

Altro che “Max Giusti non ce l’ha fatta”. Max Giusti sta benissimo e nessuna grave notizia lo riguarda. L’unico problema reale del conduttore, probabilmente, ha che fare con uno share al di sotto delle aspettative, per quanto concerne il suo programma televisivo. La vicenda di Max Giusti morto, in ogni caso, non è la prima che si verifica sul web. Puntualmente, infatti, al personaggio famoso di turno viene attribuita una tragedia non veritiera. In passato è accaduto più e più volte, ad esempio con Adriano Celentano. Qualcuno ha temuto il peggio per il mitico conduttore, pensando che fosse in pericolo di vita o peggio, deceduto. Questa notizia, per fortuna, non ha avuto alcun tipo di riscontro.

