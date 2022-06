Max Laudadio/ “Io all’Isola dei Famosi? Sono distrutto al solo pensiero!”

Max Laudadio, in vacanza sull’isola di Tavolara, è intervenuto in collegamento a “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Manila Nazzaro e andata in onda nel pomeriggio di giovedì 23 giugno 2022. Il celebre inviato di “Striscia la Notizia” ha innanzitutto scherzato su una sua eventuale partecipazione all’Isola dei Famosi, sottolineando il gran caldo che sta stringendo nella sua morsa l’Italia in questi giorni: “Solo all’idea di tentare di dovere fare una fatica come quella dell’Isola dei Famosi, sono già distrutto”.

Successivamente, a proposito dei suoi progetti lavorativi, Max Laudadio ha rivelato: “Tornerò a Striscia a settembre, il nostro programma come le scuole finisce a metà giugno e inizia a settembre. Il successo di quest’anno ha portato a riconfermare tutti. Stiamo già lavorando a un bel po’ di cose. Le mie vacanze sono sempre abbastanza cadenzate da momenti in cui ho delle riunioni con qualcuno. Al di là di Striscia, ci sono tante altre cose che seguo e che non posso abbandonare totalmente, come la mia associazione ‘ON’, per mezzo della quale tentiamo di far capire che la natura la si può vivere senza distruggerla. Se iniziamo a mangiare prodotti sani, la grande distribuzione ne immetterà di più nella grande distribuzione”.

MAX LAUDADIO: “IL MONDO È PIÙ FORTE DI NOI”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, a proposito della crisi climatica in essere, Max Laudadio ha sottolineato come occorrerebbe cambiare linea di pensiero, dicendo: “È sbagliata la comunicazione, stiamo asserendo che continuiamo a distruggere il mondo. Il mondo, in realtà, è più forte di noi e continuerà a vivere anche dopo di noi. Ciò significa che qualsiasi altra cosa diventa secondaria”.

Infine, una battuta sull’autorevolezza che, negli anni, “Striscia la Notizia” ha saputo conquistarsi: “Che la gente creda un po’ di più in noi che nella giustizia mi dispiace. Io sono un difensore delle forze dell’ordine”.

