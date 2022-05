Max Laudadio: “L’Isola dei Famosi? Mai dire mai”/ “Potrei non tornare dall’Honduras…”

Max Laudadio, storico inviato del tg satirico di Canale 5 “Striscia la Notizia”, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Francesco Ciannamea e andata in onda nel pomeriggio di martedì 24 maggio 2022. In particolare, Laudadio ha sottolineato: “Quest’anno festeggio il 19° anno a Striscia la Notizia, sono più che maggiorenne. Quando feci il primo servizio avevo capelli e barba, ora ho la barba e non i capelli…”.

Il servizio più difficile tra tutti quelli realizzati fino a questo momento? “Ce n’è uno a cui sono molto legato e che ho realizzato con Massimo Albano, da noi ribattezzato Banfer, il quale aveva studiato un meccanismo di truffa basato sulla beneficenza. In particolare, aveva creato un’associazione con raccolta fondi per le vittime di incidenti sulle strada. C’erano decine di testimonial, tra cui Valentino Rossi, che non sapevano nulla di questa truffa. I soldi, infatti, non finivano dove veniva promesso…”.

MAX LAUDADIO: “LA TV MI HA DATO TANTO, MA HO ANCHE ALTRI SOGNI”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Max Laudadio non ha escluso una sua possibile partecipazione ai reality show: “Mai dire mai. Forse anni fa avevo un po’ di velleità diverse e ho partecipato a ‘Baila’, un programma di Barbara D’Urso. Fu una follia tra me e Antonio Ricci, che mi disse di divertirmi. Andare sull’Isola dei Famosi? Il rischio è che io non torni più da quei posti là! Sono sicuro che non morirei di fame, un po’ per le mie esperienze nei villaggi in tanti anni, un po’ per le mie abilità”.

Cosa c’è nel futuro di Max Laudadio? “Oggi ho 50 anni, desideri diversi. La tv mi ha dato tanto, farò Striscia finché Antonio Ricci me lo permetterà, ma ho anche tanti altri sogni. Comunque, spero di restare a Striscia la Notizia ancora a lungo. Il format del programma è sempre quello da anni, si sono aggiunti tantissimi inviati giovanissimi. Mi piace comunque vedere che c’è il tentativo di rimanere sempre aggiornati”.











