Striscia la Notizia vs Achille Lauro/ “Bluff, col toro meccanico ha copiato Madonna”

Striscia la Notizia torna ad occuparsi di Achille Lauro, stavolta dopo l’eliminazione dall’Eurovision Song Contest 2022. L’artista si è esibito ieri in rappresentanza di San Marino, senza però riuscire a conquistare la finale di sabato. Ma la sua esibizione ha fatto discutere: ad esempio, ha portato un toro meccanico sul palco, una trovata che in molti hanno lodato e di cui lo stesso cantante si è vantato al Tg1, ai cui microfoni ha spiegato di portare sempre «qualcosa di suo» nelle performance.

Ma non è un’idea nuova, infatti Striscia la Notizia ha scovato il precedente. Nel servizio che andrà in onda stasera, il tg satirico di Antonio Ricci mostrerà che la famosa cavalcata non è in realtà farina del sacco di Achille Lauro. Oltre venti anni fa Madonna si era esibita su un toro meccanico, vestita da cow-gril trasgressiva, prima nella famosa hit Don’t Tell Me del 2000, poi l’anno seguente durante il Drowned World Tour. Non è neppure la prima volta che Achille Lauro per le sue esibizioni prende spunto dalle regine del pop…

Achille Lauro: il toro meccanico e le provocazioni…

Un’idea non originale quella di Achille Lauro, che comunque è stato il primo almeno a portare un toro meccanico su un palco dell’Eurovision Song Contest. E lui ha provocatoriamente scherzato con i suoi follower: «Grazie Bellezze sbattetemi giù dal toro se riuscite. Ci vediamo in Tour. Vi amo». Nelle ultime ore ha anche lanciato il video della canzone “Stripper“, che ha portato appunto all’Eurovision 2022. Dalle immagini si evince che c’è pure il toro meccanico, un elemento di richiamo e che evidentemente caratterizza le esibizioni di Achille Lauro per quanto riguarda questa canzone. Chissà se lo porterà anche in tour. Nel frattempo, finisce anche nel mirino di qualche critica. Come quella di Selvaggia Lucarelli, secondo cui «dovrebbe seguire il consiglio di chi da qualche anno prova a fargli capire che l’unica cosa veramente innovativa ormai è una buona canzone». Invece Striscia la Notizia gli contesta l’idea del toro meccanico.

