Max Paiella, chi è la moglie Caterina/ Un amore vissuto lontano dai riflettori

Paiella chi è: carriera del comico italiano

Max Paiella sarà ospite questo pomeriggio del programma La volta buona, condotto da Caterina Balivo. Il comico che ha conquistato il pubblico con la sua chitarra, parlerà della sua carriera e vita privata. Nato a a Roma il 18 marzo, a esordito in radio da giovanissimo entrando nel cast de Il ruggito del coniglio.

Agli inizi della sua carriera televisiva ha debuttato nei programmi Per un pugno di libri e Tintoria. Nel 2009 è emerso anche come imitatore nello show Parla con me, nel quale si è esibito nella parodia di personaggi come Alfonso Signorini e Gigi D’Alessio. Nel 2012, è stato ospite speciale nel programma condotto da Serena Dandini intitolato The show must go off.

Paiella chi è la moglie Caterina: un amore molto riservato

Max Paiella non ama avere la luce dei riflettori puntata sulla sua vita privata. Infatti, non si conoscono molti dettagli al di fuori della sua carriera. Il comico è sposato con una donna di nome Caterina, di cui non si sa davvero nulla se non che non sembra appartenere al mondo dello spettacolo.

La coppia vive serenamente e felicemente la sua storia d’amore lontana da sguardi indiscreti. In effetti, Paiella non ha mai rilasciato dichiarazioni sulla sua dolce metà, proprio per preservare la sua vita privata. Anche sui social condivide raramente scatti che lo ritraggono con i suoi affetti. Da una foto condivisa su Instagram, sembra che il comico abbia anche un figlio di cui non si conosce però neanche il nome.

