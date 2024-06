Max Pezzali: chi è e l’amore con la moglie Debora Pelamatti/ L’addio a Mauro Repetto, il figlio Hilo…

Max Pezzali: la vita privata e l’amore per il figlio Hilo

Max Pezzali, con le sue canzoni, è stato e continua ad essere la colonna sonora di tantissime storie d’amore, compresa la sua con la moglie Debora Pelamatti, arrivata nella vita del cantante dopo la fine del primo matrimonio con Martina Marinucci con cui ha avuto il figlio Hilo che, oggi, rappresenta il grande amore del cantante insieme alla moglie. Tra Max Pezzali e la moglie Debora c’è non solo un grande amore, ma anche tanto rispetto e complicità come si evince anche dalle parole scelte dalla donna per scrivere una dedica pubblica in occasione del quarto anniversario di matrimonio. “4 anni di matrimonio 💍(+ 6 di fidanzamento). Sei stato e continui ad essere il “Sì lo voglio” più bello della mia vita (e rinnovo quel sì ogni giorno). Amo i tuoi occhi buoni, la tua generosità, la tua ingenuità, la tua genialità…Amo la famiglia che insieme abbiamo costruito”, scriveva Dbora sui social alternando alle sue parole anche canzoni d’amore del marito.

Oltre alla moglie, l’altro grande amore di Pezzali è sicuramente il figlio Hilo, oggi adolescente e che, a volte, finge di non essere il figlio di Max Pezzali come ha raccontato lo stesso cantante in un’intervista rilasciata a Radio Deejay nel corso della quale ha anche raccontato come il rapporto, nel corso degli anni, cambi anche in base alle esperienze.

Max Pezzali: il rapporto oggi con Mauro Repetto e Claudio Cecchetto

Prima di trovare il successo come solista, Max Pezzali ha scalato le classifiche italiane insieme a Mauro Repetto con cui ha formato gli 883 che, ad un certo punto del percorso discografico, si sono scelti con Max e Mauro Repetto che hanno scelto strade diverse, ma come sono oggi i rapporti tra i due? Nonostante gli 883 non ci siano più, i due sono rimasti in buoni rapporti come ha raccontato lo stesso Pezzali in un’intervista rilasciata a Fanpage: “Noi continuiamo a sentirci su Whatsapp anche solo per le caz*ate“, le parole di Pezzali.

E’ andata diversamente, invece, con Claudio Cecchetto che, con il suo lavoro da talent scout, ha contribuito al successo degli 883, ma oggi, tra i due, non sembrerebbe più esserci alcun tipo di rapporto come si può intuire dalle ultime dichiarazioni di Cecchetto che, al Corriere della Sera, ha dichiarato: “La gratitudine per lui è un optional. Di tutti i miei è stato il più irriconoscente”.











