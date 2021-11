Max Pezzali, moglie Debora Pelamatti/ “Con me la regola dell’amico non ha funzionato”

“La regola dell’amico non sbaglia mai“, cantava Max Pezzali in una sorta di inno generazionale che ha spiegato ai ragazzi di tutta Italia, soprattutto quelli alla fine degli anni Novanta, come “Se sei amico di una donna non ci combinerai mai niente”. Peccato per l’ex 883 sia l’eccezione più rilevante a questa sorta di indicazione non scritta nei rapporti umani. La moglie e compagna di vita di Max, Debora Pelamatti, ha spiegato infatti in una recente intervista come il suo amore con il cantautore sia nato dopo ben 26 anni di amicizia.

“Era il 1995 quando ho conosciuto Max – ha raccontato a Leggo Debora Pelamatti – mi ero iscritta all’università di Pavia e alcuni amici ci hanno presentato. Qualche giorno dopo uno di loro mi ha chiesto se avevo piacere a rivederlo e da lì è iniziata la nostra bellissima amicizia“. Amicizia che è proseguita anche quando Debora si è legata al classico “bad boy” che le procurava molti dispiaceri e soprattutto le ha inflitto tanti tradimenti. Una situazione che Max non è riuscito a guardare più da lontano.

DEBORA PELAMATTI, MOGLIE MAX PEZZALI: “LA FUGA DI NOTTE IN PIGIAMA”