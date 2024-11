Max Proietti, chi è il giovane creator digitale: i video virali sui social

Oggi pomeriggio, mercoledì 13 novembre 2024, va in onda su Rai 1 una nuova puntata de La volta buona; tra gli ospiti che si raccontano ai microfoni di Caterina Balivo c’è anche Max Proietti, giovanissimo creator digitale che sui social, tra Instagram e TikTok, ha ottenuto un ampio seguito nel corso degli ultimi anni. Laureato in Scienze e tecniche psicologiche, romano d’origine, il giovane talento social è diventato una vera e propria star del web grazie ai suoi divertenti video girati a Roma, dove racconta in chiave ironica e scherzosa le bellezze e le caratteristiche della Capitale.

Nei video condivisi con il suo pubblico, inoltre, Max Proietti affronta numerose altre tematiche, dalle notizie di attualità alla politica, intercettando sempre i temi topici del momento e discutendone in prima persona: grazie ai suoi numerosi format social, infatti, è esploso su TikTok e Instagram, dove può contare su un ampio numero di followers.

Max Proietti e il tema del crimine nel suo primo libro

Ma Max Proietti è appassionato anche di temi legati al crimine, alla mente umana, alla sua psicologia e alle sue emozioni. In particolare, lo scorso 22 ottobre, il giovane creator digitale ha pubblicato il suo primo libro intitolato Gli occhi del male, dove ripercorre i più grandi casi di cronaca nera legati alla figura del serial killer, veri e propri protagonisti del volume.

Il giovane si addentra nel mondo del male e racconta le storie dei criminali, indagando anche la psiche umana. Come riportato da Ansa, Max Proietti ha rivelato che “per me rappresenta un viaggio nelle ombre dell’animo umano, un tentativo di svelare cosa si nasconde dietro il male. I lettori possono aspettarsi dieci racconti che li spingeranno a guardare oltre l’orrore superficiale, fino a toccare le profondità di vite segnate da scelte estreme e irreversibili“.

