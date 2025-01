Niente da fare, agli inquilini del Grande Fratello non piace proprio come gli autori hanno gestito il tema del provvedimento. Ieri sera durante la diretta di lunedì 13 gennaio 2025 Alfonso Signorini ha voluto riparlarne per mettere in chiaro le cose e spiegare meglio quale fosse la decisione del programma rispetto alle ultime vicende che hanno coinvolto Ilaria Galassi, Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Durante l’ultima diretta del Grande Fratello sono state affrontate diverse questioni.

Alfonso Signorini, l'attacco ai concorrenti del GF scatena la polemica/ Web diviso: perché non convince

La prima ha riguardato il fatto che diversi inquilini si sono trovati profondamente in disaccordo con il Grande Fratello rispetto al provvedimento preso. In particolare Ilaria Galassi si era lamentata appena dopo l’uscita di Jessica Morlacchi dicendo fra sè e sè quanto fosse ingiusto che il pubblico prendesse una decisione di questo tipo. La concorrente avrebbe preferito infatti che fossero gli autori a decidere chi eliminare definitivamente dal programma. Alfonso Signorini ha interpellato tutti durante l’ultima diretta del Grande Fratello.

Grande Fratello, concorrenti protestano per il provvedimento: furia web/ "Scostumati, no rispetto per autori"

Provvedimento Grande Fratello, Alfonso Signorini si fa sentire dopo le lamentele degli autori: “Se il GF ha deciso di…”

Tra chi non si è trovato d’accordo con i provvedimenti presi spunta anche Lorenzo Spolverato, che ha dichiarato che secondo lui le concorrenti che dovevano finire dritte al televoto dovevano essere solo Ilaria Galassi ed Helena Prestes e che in tutto questo Jessica Morlacchi non c’entrava nulla. Alfonso Signorini ha dunque preso la palla al balzo per chiarire la questione dicendo che tutto ciò che è successo nell’ultimo periodo al Grande Fratello non è stata solo responsabilità di chi ha compiuto i fatti, ma di tutti i concorrenti. Il motivo? Nessuno degli inquilini ha impedito che si arrivasse a tanto.

Ascolti Grande Fratello, 8 gennaio 2025: chi ha vinto tra Mediaset e Rai?/ I dati auditel

“Se il GF ha deciso di mandare in nomination tutta la casa è proprio per questo” ha continuato il conduttore, “Si è arrivati a certe scene e nessuno ha avuto il coraggio di dire basta”. Intanto sui social si è scatenata la polemica e molti dei fan criticano la troppa voce in capitolo che i concorrenti di quest’anno vogliono avere nei confronti del Grande Fratello, addirittura scagliandosi sulle decisioni degli autori, una cosa mai successa prima d’ora. Alcuni tra gli utenti si sono però scagliati a loro volta contro la produzione: “Comunque care heleners, lo sbaglio è stato fatto dal GF quando ha deciso di mettere anche altri al televoto“, si legge su X, “Se fosse stato un televoto solo tra chi aveva il provvedimento, cioè max 3 persone, Helena sarebbe ancora dentro“.