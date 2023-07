Maxi Lopez vola in Argentina per Wanda Nara e i figli/ Il volo ritarda e lui sbotta: “Ti rubano i soldi…”

Maxi Lopez vola in Argentina dai figli e Wanda Nara

Non è un periodo facile per Wanda Nara che, in Argentina, sta affrontando un periodo particolarmente difficile per la sua salute. Accanto alla Nara c’è il marito Mauro Icardi, la sua famiglia e gli amici di sempre. Tuttavia, anche l’ex marito Maxi Lopez ha deciso di dimostrarle il proprio sostegno volando in Argentina per infonderle coraggio, ma anche per stare accanto ai figli. Maxi Lopez e Wanda Nara sono stati sposati e, insieme, hanno avuto tre figli che, dopo la fine del matrimonio, sono rimasti a vivere con lei e con Mauro Icardi con cui, poi, Wanda ha avuto due bambine.

Maxi Lopez, dopo aver saputo dei problemi dell’ex moglie, ha deciso di prendere un volo per l’Argentina. Tuttavia, il ritardo dei voli ha messo a dura prova la sua pazienza ed è sbottato sui social.

Le parole di Maxi Lopez

A causa del ritardo della compagnia aerea, Maxi Lopez ha rischiato di perdere il volo successivo che lo avrebbe portato in Argentina dai figli. Il calciatore ha così perso le staffe e si è sfogato su Threads: “Ti rubano i soldi facendoti pagare più biglietti e c’è sempre un ritardo nelle coincidenze”, ha sbottato.

Poi ha aggiunto: “Se perdo il volo per andare a trovare i miei figli do fuoco a Francoforte. Uomo avvisato, mezzo salvato”. Uno sfogo durissimo quello di Lopez che arrivato poche ore dopo la dedica di Mauro Icardi a Wanda Nara che, in queste ore, è circondata da tantissimo affetto.

