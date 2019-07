Maxi Lopez vs Wanda Nara/ “Non le parlo più. Tanto poi mi ritrovo tutto sui social”

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Maxi Lopez torna a parlare del rapporto con l’ex moglie Wanda Nara con cui, nonostante abbia tre figli, ha interrotto i rapporti. Il calciatore argentino, infatti, al famoso quotidiano sportivo racconta di non vedere i suoi bambini dallo scorso gennaio. L’ex attaccante del Milan, infatti, confessa di essersi presentato a Milano per poter trascorrere del tempo con loro, ma di non averli trovati. “I miei figli? Non li vedo da gennaio. Recentemente sono andato a Milano pensando di poter passare del tempo con loro, ma sono stati portati via appositamente. E’ così da anni, devo essere forte“, racconta Maxi Lopez che poi lancia una frecciatina all’ex moglie – “Con Wanda non parlo nemmeno più, tanto poi mi ritrovo tutto sui social”.

MAXI LOPEZ CONTRO WANDA NARA: “ICARDI APPROVA TUTTO QUELLO CHE FA”

Prima di diventare l’agente di Mauro Icardi, Wanda Nara avrebbe provato a fare lo stesso con Maxi Lopez. A confessarlo è proprio il calciatore che, poi, svela di aver rifiutato non considerando corretto mescolare la sfera privata con la vita professionale. “Chiese anche a me di potermi fare da agente, quando dovevo passare dal Catania al Milan. Rifiutai perché per me non va bene mischiare vita privata e professionale”, racconta. Poi, sul rapporto tra l’ex moglie e Mauro Icardi, Maxi Lopez aggiunge: ” Lei e Icardi sono del tutto complementari, se lei fa una cosa è perché lui approva. Viaggiano in tandem”. Infine, sul proprio futuro ha detto: “Sono andato al Vasco perché era un momento in cui sentivo di dover cambiare. A me capita spesso. Avevo un altro anno di contratto ma il presidente non ha mantenuto la parola sul progetto e mi sono liberato. Ora cerco una nuova sfida”.

