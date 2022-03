Maxime, chi è il fidanzato di Aurora Ruffino/ “In lui ho rivisto mio nonno…”

Maxime è il fidanzato francese dell’attrice Aurora Ruffino. I due si sono conosciuti nel corso del 2016, durante una vacanza in Francia e quasi immediatamente è scattato il colpo di fulmine. Maxime l’ha sempre supportata nella sua carriera di attrice spronandola a raggiungere i propri obiettivi. Dopo alcuni anni, Aurora e Maxime hanno deciso di fare assieme un altro passo e sono andati a convivere. I due non sopportavano più l’idea di restare lontani. Il compagno della Ruffino, a quanto pare, è una persona molto riservata, tanto che in rete non si trovano molte informazioni sul suo conto.

Maxime è un importante ingegnere francese. Oltre a non averla mai ostacolata, l’ha aiutata tantissimo a migliorare la lingua inglese, tanto che ora la padroneggia e per lei, nel frattempo, si sono aperte molte porte in ambito di progetti internazionali. L’attrice, non a caso, ha ribadito la sua gratitudine nei confronti del fidanzato, riconoscendo l’importanza del suo sostegno e del suo amore. I due sono molto riservati e non appaiono spesso nelle foto sui social. Al momento, Aurora è protagonista in tv con la serie “Noi”. Per l’attrice è stato difficile vestire i panni di una madre. Per questo all’inizio vestire i panni di Rebecca l’ha portata ad accantonare l’idea di diventare madre nella vita: “Quando ho iniziato a girare la serie, ho avuto un rifiuto della maternità: il dolore che ho provato interpretando Rebecca è stato così forte che ho pensato: “Ma no, chi me lo fa fare?”.

Maxime e Aurora Ruffino sono andati a convivere: “Abbiamo casa a Lione”

In un’intervista a Donna Moderna, Aurora Ruffino ha motivato la scelta della convivenza con il fidanzato Maxime. I due vivono a Lione: “Fino al 2019 ci siamo divisi fra Italia e Francia. Poi Maxime ha ricevuto un incarico a Torino: era il 2020! Abbiamo passato tutto il lockdown insieme e la scoperta è che noi due, 24 ore su 24, stiamo benissimo, anzi meglio. Ora abbiamo casa a Lione”. Aurora Ruffino ha rivisto in Maxime la figura di suo nonno. L’attrice ha rivelato di credere come lui negli stessi valori e afferma: “E’ l’uomo migliore che abbia mai incontrato. Perché condividiamo lo stesso amore per la libertà e per il rispetto reciproco, abbiamo la stessa visione della vita. Perché è un uomo stimolante. E poi… lo dico? Perché in lui ho ritrovato tante somiglianze con mio nonno, l’uomo della mia vita. Maxime è come lui, un grande lavoratore, serio, indipendente, con dei valori”.

Maxime è l’uomo perfetto per Aurora Ruffino. Oltre, a non averla mai ostacolata, l’ha aiutata molto a perfezionare la lingua inglese, che ora conosce alla perfezione, e questo le ha permesso di entrare nel cast di un progetto internazionale. Anzi, la stessa Aurora ha dichiarato che, sempre grazie al suo fidanzato, sta imparando anche qualche parola di francese. Aurora Ruffino sarà ospite del programma “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA