Mazzarri esonerato dal Torino?/ Nuovo allenatore in vista: ecco i nomi

Walter Mazzarri esonerato dal Torino? Clima rovente in casa granata, con Andrea Belotti e compagni reduci da un periodo decisamente negativo. Dopo il clamoroso pareggio in rimonta per 3-3 contro l’Hellas Verona, il Toro è stato sconfitto 1-2 dalla Spal tra le mura amiche dell’Olimpico. La zona Europa resta lontana e le prestazioni sono tutt’altro che soddisfacenti. La panchina del tecnico toscano traballa e non è possibile escludere ribaltoni nel corso delle prossime ore. La società infatti potrebbe optare per il cambio in panchina, sfruttando la pausa invernale. Molto dipenderà dalle valutazioni del presidente Urbano Cairo, che un mese fa confermò il tecnico: «Mazzarri ha la nostra piena fiducia». Ma lo scenario potrebbe cambiare dopo gli ulteriori passi falsi delle ultime settimane. La tifoseria è sul piede di guerra e chiede la testa dell’ex mister di Watford e Inter…

MAZZARRI ESONERATO DAL TORINO? I NOMI DEI POSSIBILI SOSTITUTI

21 punti raccolti in 17 giornate, media di poco più di un punto a partita: troppo poco per una squadra attrezzata per competere per la zona Europa. Gli investimenti fatti in estate non stanno rendendo a sufficienza – Simone Verdi su tutti – e non sono stati registrati progressi dal punto di vista del gioco. In caso di esonero di Walter Mazzarri, sono almeno tre i profili valutati dalla dirigenza granata. Il nome più caldo è quello di Cesare Prandelli, accostato anche alla Fiorentina dopo l’esonero di Vincenzo Montella. Sfumato Gennaro Gattuso, passato al Napoli, il Torino sta monitorando anche altri due tecnici: parliamo di Davide Nicola, libero dopo l’avventura all’Udinese, e Davide Ballardini, reduce dalla pluri-esperienza sulla panchina del Genoa. Quale futuro per WM? Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore: altissima tensione in casa granata…

