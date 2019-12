Diretta Torino Spal/ Streaming video DAZN: granata contro l’ultima (Serie A)

Torino Spal, che sarà diretta da signor Michael Fabbri e si gioca sabato 21 dicembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico Grande Torino, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Match particolarmente delicato per entrambe le compagini, considerando l’esito delle sfide disputate nell’ultimo weekend. I granata sono reduci da una vera e propria doccia fredda subita sul campo del Verona, con 3 gol di vantaggio sperperati nel giro di pochi minuti nel corso della seconda frazione di gioco. Toro a quota 21 punti appaiato a Milan e Napoli, ma ancora a -7 dal sesto posto dell’Atalanta, pur sconfitta a Bologna. E’ sola all’ultimo posto in classifica invece la Spal, che contro la Roma ha incassato la terza sconfitta consecutiva e che in campionato non vince dallo scorso 5 ottobre, dal match interno contro il Parma. Dopo due promozioni consecutive e due brillanti salvezze nel massimo campionato, al quinto anno di gestione il tecnico Semplici sente scottare la sua panchina e un nuovo ko potrebbe indurre la dirigenza estense, complice la pausa natalizia, a mettere in cantiere una rivoluzione tecnica, ultima carta per cercare una salvezza che sembra già difficile.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Spal, sabato 21 dicembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico Grande Torino sarà trasmessa sul canale DAZN1, che trovate al numero 209 del vostro satellite e che da questa stagione è disponibile anche per gli abbonati Sky che abbiano sottoscritto un contratto con la nuova piattaforma. In alternativa, in assenza di un televisore, potrete seguire questa partita in diretta streaming video utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per collegarvi sul sito dazn.it oppure installando l’applicazione DAZN su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO SPAL

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Torino Spal, match previsto sabato 21 dicembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico Grande Torino, sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Il Torino allenato da Walter Mazzarri sceglierà il 3-4-1-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi; Berenguer; Zaza, Belotti. Risponderà la Spal guidata in panchina da Leonardo Semplici con un 3-5-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Di Francesco; Paloschi, Petagna.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 1.70, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.50, mentre il successo in trasferta viene quotato 5.25. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.00, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.80.



