Mazzoli accusa Fabio Jalisse all’Isola: “Davanti alle telecamere mi aggredisce, dietro…”/ “Ma è stupido?”

Nuovo scontro tra Marco Mazzoli e Fabio Jalisse all’Isola dei Famosi 2023

Non si arrestano i battibecchi a l’Isola dei Famosi 2023 tra Fabio Ricci dei Jalisse e Marco Mazzoli. Ormai tra i due esiste una reciproca sopportazione da quando una dura lite, seguita da una nomination, ne ha incrinato i rapporti. Cosa che è apparsa palese anche nel corso del daytime che anticipa la diretta di oggi 6 giugno su Canale 5.

Tutto ha avuto inizio quando Fabio, parlando con Andrea Lo Cicero e Mazzoli, ha fatto questa osservazione: “Tutti rincogli*niti, ci stiamo rincogli*nendo tutti qua, mi ci metto pure io eh!” Da lì è partita la stoccata dello speaker: “Tu non ti sei visto. Hai fatto il fuoco e hai pescato tutto il giorno”. Il marito di Alessandra Drusian l’ha allora zittito: “Almeno ho fatto qualcosa, tu hai rotto le pal*e”.

Marco Mazzoli attacca Fabio: “Mi aggredisce davanti alle telecamere, poi dietro…”

Successivamente, Mazzoli, in acqua con altri compagni naufraghi, ha parlato proprio di Fabio, accusandolo di essere incoerente: “Mi ha preso di spalle e mi fa dobbiamo parlare, e mi ha detto io non posso uscire, io devo stare dentro, perché non voglio lasciare qua mia moglie, e poi mi aggredisci di nuovo davanti alle telecamere, ma allora sei stupido scusami”.

Fabio invece si è sfogato con la moglie Alessandra Drusian, accusando ancora lo speaker: “Ogni volta che dico anche solo una cosa si sente ferito e sbrocca, lo show è suo e non vuole interferenze”. Così le ha detto: “Io mi sento gruppo con te, l’unica di cui posso fidarmi sei te, prima o poi devono colpire anche te. Ci temono, prima ne fanno fuori uno e poi l’altro”. Dall’altra parte, Mazzoli si è detto pronto a separare la coppia ai fini del gioco dell’Isola: “Sicuramente dovranno separarsi, fa parte del gioco, siamo tutti contro tutti, strategicamente vanno divisi”.

