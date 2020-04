Mbappè al Liverpool?/ Calciomercato, Klopp esce allo scoperto e chiama il papà

Pubblicità

Se fino a pochi mesi fa pareva un giocatore decisamente non nell’orbita dei Red Devils, ecco che le ultime indiscrezioni di calciomercato, ci raccontano di un Liverpool pronto ad andare all’attacco di Kylian Mbappè. Il francese del Psg, in probabile uscita nella prossima finestra di calciomercato infatti è finito ora nel mirino di Jurgen Klopp, che stando alle ultime voci, diffuse dal portale Le10sport.com, pare si sia mosso in prima persona per convincere il giocatore ad approdare nella Premier League la prossima stagione. Per la precisione, la ultime indiscrezioni parlando di un contatto telefonico tra lo stesso allenatore-manager del Liverpool e il padre di Mbappè, Wilfred: Klopp avrebbe espresso tutto il suo apprezzamento per la punta del Paris Saint Germain, volendo dunque anche sondare il terreno per scoprire le prossime intenzioni del francese, in scadenza di contratto nel 2022.

MBAPPE’ AL LIVERPOOL? IL FRANCESE PERO’ HA IN MENTE SOLO…

Mbappè al Liverpool dunque nella prossima finestra di calciomercato? I tifosi dei Red Devils, possono legittimamente sperare. A novembre lo stesso Klopp si era tirato via dalla corsa al giocatore, viste le alte cifre necessarie per strapparlo a Psg e concorrenza. “Comprare questo tipo di calciatore è complicato. Al momento non vedo alcun club che possa acquistare Mbappé dal Psg. E noi siamo tra questi”: le parole del tecnico e manager tedesco, che però ora potrebbe approfittare di circostanze più favorevoli, almeno dal punto di vista economico. Di certo la crisi globale provocata dall’emergenza coronavirus, avrà un effetto diretto anche nella prossima finestra di calciomercato sui prezzi dei calciatori: anche i pezzi più “pregiati” potrebbero dunque essere di nuovo alla portata di altri club. Certo in tutto questo però va pure capito quale sarà il desiderio dello stesso Mbappè (cercato poi anche dalla Juventus): pochi giorni fa infatti il suo agente ha svelato che il francese avrebbe in mente solo il Real Madrid nel suo futuro.



