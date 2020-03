Mbappé alla Juventus?/ Calciomercato, il Psg non lo molla: c’è l’alternativa Werner

Kylian Mbappé alla Juventus è una delle ipotesi di calciomercato più fantasiose ma stuzzicanti: se ne è parlato in epoca recente, i bianconeri vorrebbero un attaccante di livello assoluto per affiancarlo a Cristiano Ronaldo (qualora il portoghese restasse per una terza stagione) o quantomeno per ripartire di slancio senza abbassare l’asticella. Il francese del Psg al momento è un profilo tra i migliori che si potrebbero acquistare: ancora giovanissimo ma già potenziale stella di una squadra di vertice, e per questo motivo salatissimo in termini di costi. Per di più, le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Francia ci dicono che la società della capitale sarebbe intenzionata a non privarsi del suo numero 7, nemmeno se arrivasse un’offerta irrinunciabile: intanto il Psg non ha certo un bisogno impellente di incassare, inoltre sembra che il club sia maggiormente orientato alla cessione di Neymar che già l’estate scorsa aveva più volte ammiccato in direzione del Barcellona, la squadra nella quale ha già giocato (vincendo la Champions League) e nella quale avrebbe voluto tornare. Difficile, almeno con Ronaldo ancora in rosa, che la Juventus possa rivolgersi al brasiliano che, a differenza di Mbappé, si abbasserebbe con meno voglia ad un ruolo che non sia quello di primadonna della squadra; per questo motivo i bianconeri studiano altre strategie.

MBAPPE’ ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, LE ALTERNATIVE

Se dunque Kylian Mbappé non dovesse trasferirsi alla Juventus, i campioni d’Italia potrebbero puntare altri calciatori che avrebbero anche un costo sulla carta inferiore. Il nome di Mauro Icardi non è ormai una novità, sappiamo dei vari abboccamenti come del fatto che Fabio Paratici non avrebbe ancora rinunciato all’idea di far vestire il bianconero all’argentino; altri profili, come riporta Tuttosport, sono invece una sorta di novità. Si va da Harry Kane, fenomenale cannoniere del Tottenham attualmente ai box per un infortunio serio (il secondo nel giro di due stagioni) a Timo Werner, esploso in Bundesliga con la maglia del Lipsia e ormai stabile elemento anche della nazionale tedesca, passando per Gabriel Jesus che nel Manchester City deve costantemente fare staffetta con un certo Sergio Aguero, e di conseguenza potrebbe partire. Come anche gli altri: forse il più difficile sarebbe Kane per la sua storia, mentre per quanto riguarda Werner c’è il precedente di Diego Demme che a gennaio ha lasciato la Red Bull Arena per firmare con il Napoli, rinunciando ad una Champions League nella quale i tedeschi hanno raggiunto i quarti. Per il resto, sono tutte prime punte: il destino di Gonzalo Higuain a questo punto appare segnato…

