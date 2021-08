Mbappé al Real Madrid?/ Calciomercato news: è fatta! Il PSG accetta per 180 milioni

CALCIOMERCATO NEWS, KYLIAN MBAPPE’ AL REAL MADRID

Le chances di vedere Kylian Mbappé al Real Madrid entro la chiusura del calciomercato estivo sembrano aumentare sempre di più in queste ore. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla stampa spagnola di Marca, il Paris Saint-Germain sarebbe pronto ad accettare la nuova proposta da 170 milioni di euro più 10 di bonus per il cartellino dell’attaccante francese dopo l’offerta iniziale di 160 milioni di qualche giorno fa. Il patron Al Khelaifi sembrava essere irromovibile avendo dichiarato, come riporta Sport Mediaset: “Su Mbappé sono stato molto chiaro, tutti conoscono la nostra posizione. Non vogliamo cambiare.” Eppure il dirigente Leonardo sta portando avanti l’operazione con il benestare della società che avrebbe dunque approvato questo trasferimento senza dimenticare che al Monaco verranno versati ben 35 milioni di euro per la rivendita come pattuito al momento del suo arrivo nella Capitale dal Principato.

Bakayoko al Milan/ Calciomercato news: ci siamo! Adesso Pobega può andare al Torino

CALCIOMERCATO NEWS, LA MAXI OFFERTA DEL TRASFERIMENTO

Dopo tanti rumors la possibilità di vedere Kylian Mbappé al Real Madrid sembra ora concretizzarsi sempre di più. Nella passata stagione Mbappé è stato in grado di collezionare addirittura 42 reti ed 11 assist vincenti in 47 apparizioni complessive con il PSG tra campionato e coppe varie mentre nell’annata calcistica appena cominciata ha già siglato un gol e firmato altri due assist in tre presenze. Il suo passaggio al Real Madrid per 180 milioni di euro consente al PSG di monetizzare il più possibile da un calciatore in scadenza di contratto fra meno di un anno, ovvero nel giugno del 2022.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO INTER/ Marotta: "Messo in sicurezza il club" Correa: "Sono felicissimo"Mckennie al Tottenham?/ L'offerta che fa vacillare la Juventus

© RIPRODUZIONE RISERVATA